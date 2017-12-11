長照》長照2.0延緩失能治療 改善失智患者認知情緒

2017-12-11 17:16

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部長照2.0推動「預防及延緩失能照護計畫」，由中華民國職能治療師公會全聯會承辦，以衰弱老人及輕、中度失能（智）者為主要服務對象，今日在台北市大同老人日間照護中心舉行成果發表，採用12週動物輔助治療方式，果然成功改善失智長者的認知、肢體、語言、情緒、社交功能。

馬偕醫院課長王昭琪表示，該院與台灣動物輔助治療專業協會合作，進行長者與治療犬互動計畫，發現15位輕度失智長者、10位中度失智長者參與後，輕度失智長者在認知、肢體、語言及情緒、社交功能上進步率達93%，中度失智長者以情緒改善表現最佳達到90%，其餘依序為肢體、語言、社交功能達80%，較難以改善的認知功能也有70%。

中華民國職能治療師公會全聯會理事長張自強指出，動物輔助治療日漸普遍，以合格且專業的動物搭配動輔師，適度融入長者活動中，可增進長者的舒適、愉悅、支持等正向情緒，同時減少寂寞、無望、無聊感等負面感受，並能夠提升接受復健治療的興趣與意願。

張自強強調，「預防及延緩失能照護計畫」主要利用多元模組方案，應用在肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養及認知促進等六大預防照護主題上，藉以達到預防失能、延緩失智的目標。