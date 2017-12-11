疫病》預防沙門氏菌感染症 疾管署：煮熟滅菌勤洗手

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，預防沙門氏菌感染症，最重要的是保持食物清潔。（記者林惠琴攝）

2017-12-11 15:54

〔記者林惠琴／台北報導〕法國乳製品公司Lactalis旗下的嬰兒奶粉疑在製程中受沙門氏菌污染，影響遍及全球，許多國內家長也心慌慌。衛福部疾管署副署長、感染科醫師羅一鈞表示，預防沙門氏菌感染症的方法，主要包含食物要煮熟、牛奶和奶製品應滅菌後再食用，以及烹調食物前或餐前便後要洗手等。

羅一鈞說明，沙門氏菌感染症通常以急性腸胃炎表現，在感染後約6至48小時會有噁心、嘔吐、腹瀉，並伴隨發燒、肚子痛等症狀，值得注意的是，嬰兒、老年人或免疫功能低下者通常病況較嚴重，甚至有引發敗血症、骨髓炎等併發症。

羅一鈞指出，沙門氏菌感染症主要藉由食入被動物或人類糞便污染的水或食物，但也有少數散發病例為接觸寵物而感染，或是農場動物因食用被污染的飼料而感染，並在飼養或屠宰過程中散播病菌；另人與人之間的糞口傳染途徑，若是嬰兒或糞便失禁的成人，傳染力比無症狀帶菌者更高。

羅一鈞提醒，最佳預防之道就是保持食物清潔，像是肉類、海鮮或野外用水要煮熟，沙拉、冷盤要注意衛生，以及被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食物不要吃，牛奶和奶製品應滅菌後再食用等，還有生食熟食要分開，以及烹調食物前或餐前便後應洗手等，若有嘔吐、腹瀉或發燒等病徵，則須儘速就醫，並避免處理食物，以防傳播他人。

食藥署則提及，世界衛生組織建議嬰兒奶粉沖泡方式是用70℃以上的熱水沖泡，再用冷開水降溫，可以殺滅沙門氏菌等微生物。