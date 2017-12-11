桃園警察日式宿舍群命名活動開跑 明年中試營運

「警察日式宿舍群」距離桃園火車站步行僅需5分鐘，占地3250平方公尺，有4棟日治時期警察宿舍。（記者陳昀攝）

2017-12-11 15:35

［記者陳昀／桃園報導］桃園警察局日式宿舍群10月底完成整修，暫時命名為「桃園77文創園區」，預計明年中試營運，但市議員范綱祥反映「文創園區」用詞過於浮濫，提議透過公民參與共同命名，桃園市文化局即日起開放命名投稿、1月線上投票，最終獲選者將頒5000元禮券。

文化局文化資產科科長魏淑真指出，未來採多元跨界經營，發展為包含藝文展演與講座、小型音樂會、文創交流平台與餐飲服務的藝術創作交流平台，帶動桃園文化資產的活化，預計最快明年6月將試營運。

范綱祥11月質詢指出，「警察日式宿舍群」距離桃園火車站步行僅需5分鐘，占地3250平方公尺，有4棟日治時期警察宿舍，文化局企圖打造桃園區文創基地，卻始終無法定名，名稱從「桃仔園藝文沙龍園區」改成「77文創園區」，年輕有餘、創意不足，建議舉辦公開命名活動，透過開放徵選，讓桃園人說出自己的城市故事，獲得鄭文燦認同，文化局也遵循辦理。

文化局表示，命名活動分為「網路命名投稿」與「線上投票」二階段。即日起至明年1月7日開放線上投稿，將遴選5件作品進入第二階段票選，入圍就送600元禮券；線上投票從明年1月15日開放投票至2月11日，投票可上：https://goo.gl/forms/N9d1rLmgG9iqKV1V2，將抽出20名投票者，送100元禮券。

文化局指出，最終結果會以第一階段評選分數佔50%、第二階段投票數佔50%，最高分可獲得5000元禮券。