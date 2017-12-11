全台唯一會跑的郵局 行動郵車造型水開賣

中華郵政為了慶祝玉里建鎮百年，特別與文創業者合作推出「行動郵車造型水」紀念商品。（資料照，記者花孟璟攝）

2017-12-11 11:37

〔記者陳宜加／台北報導〕全台唯一的行動郵車是花蓮玉里鎮出名的文化資產，中華郵政為了慶祝玉里建鎮百年，特別與文創業者合作推出「行動郵車造型水」紀念商品，限量十萬組，將從13日起在郵政商城開放預購，18起在全台郵局開賣，預估掀起搶購熱潮。

花蓮縣玉里鎮因地理情況特殊，地形狹長，鎮中央被秀姑巒溪一分為二，且因早年交通不便，難設立定點郵局，故從民國七零年代起，郵局用巴士改裝成行動郵車，每天巡迴六個里，共停靠十一個站點，提供民眾郵政及儲匯服務，成為玉里鎮出名的文化資產。

今年適逢玉里鎮建鎮百週年，中華郵政與知名文創業者「台灣鐵道故事館」合作，推出「行動郵車造型水」，將玉里當地特殊的文化資產變身成造型水，瓶身並印有玉里建鎮百週年紀念圖標，極具收藏價值。

台灣鐵道故事館執行總監何元富表示，第一次與中華郵政合作推出郵車造型水，心情很興奮；生產過程中雖有許多困難但都一一突破。何元富也說，這次售出造型水的部分盈收將回饋花東地區孤苦無依的老人，希望「行動郵車造型水」能帶來正面能量。

台灣鐵道故事館行銷團隊倪京台表示，「行動郵車造型水」全台限量十萬組，13日起在郵政商城開放預購，每組帳號限購一箱六組、24入售價1128元；另外，18日起在全台郵局開賣，每人限購1組4入售價188元。

中華郵政為了慶祝玉里建鎮百年，特別與文創業者合作推出「行動郵車造型水」紀念商品。（中華郵政提供）