核四改綠電火力電廠？里長：不要爛的都丟給貢寮

核四廠廠將於2017年底屆滿3年封存期，現在傳出台電正有意將其改建為「綠電火力電廠」。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-12-10 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕核四廠將於2017年底屆滿3年封存期，現在傳出台電正有意將其改建為「綠電火力電廠」，但核四廠所在地的新北市貢寮區仁里里長吳勝福認為，不應該再採火力發電的落後國家做法，「不要把什麼爛的東西都丟給貢寮」。

根據《中央社》報導，台電發言人林德福今（10）日指出，台電有意將核四廠改建成太陽能、風力及火力發電的綜合性「綠電火力電廠」，能在山坡上架設風力發電機組，廠房屋頂放置太陽能電路板，空曠區拿來火力發電，目前用途尚無定論，「要交由政府決定」。

行政院發言人徐國勇表示，全案正由台電進行研討，「政院沒有既定立場」，但貢寮區仁里里長吳勝福在臉書上聲明，貢寮民眾有權公投決定當地能源政策，且台電必須先「還地於民」，台電當初徵收土地目的為興建核四廠，先把地歸還，再討論其他用途。

吳勝福指出，大眾的生存權並非「幾位政治人物就能決定」，因此不可能認同該地改建為火力發電廠，「不要把什麼爛的東西都丟給貢寮」」；龍門里里長吳世揚亦認同吳的看法，並提到，若有別的選項，「也應選擇對環境最好的選項」。

據悉，前行政院長江宜樺於2014年4月24日任期內，決定將核四廠封存，除非獲得人民公投同意核四廠啟動運轉，因此2015年7月1日，核四廠正式進入3年封存期，該計畫將於今年底屆滿，核四廠去留或其他後續處理規劃有待政府正式對外說明。