相依為命曾祖母得心疾 基金會助弱勢少女圓夢送禮

2017-12-10 18:07

〔記者王俊忠／台南報導〕念國中一年級的少女小眉，小時候父母即離異、各自成家，小眉被「送到」曾祖母處照顧，祖孫倆相依為命多年，近來曾祖母有心臟方面疾病，因換心自費高達100多萬元又有失敗風險，曾祖母盼與小眉多些相處時間而打了退堂鼓，小眉心想曾祖母沒有任何首飾，她想送卻沒有錢，幫她課輔的環宇文教基金會今天替小眉募得一條水晶項鍊，讓小眉送給曾祖母，一圓她想送耶誕首飾禮的夢！

104年4月起，環宇文教基金會社工得知小眉與曾祖母兩人相依為命的艱苦生活歷程，即安排小眉到基金會位於南市仁德區的課輔班參與課後輔導，迄今兩年多。日前社工聽到小眉想送曾祖母首飾禮的心情，特地利用今天耶誕愛心餐會幫她圓夢。

13歲的小眉透露，在自己很小時候，父母親就離婚、雙方各自再成家，她被送到住在仁德區的曾祖母處，受曾祖母「隔代代教養」。

年近8旬的蘇姓曾祖母則說，因為自己經濟也不好，只有領3500元老人年金，尚未成家的小兒子工作收入不多，能給的奉養費有限，幸好有環宇基金會幫忙輔導小眉的功課；但家計仍很困難，不知道為何無法列入低收入戶？對此，基金會社工表示，會設法協助蘇阿嬤向區公所爭取。

此外，蘇阿嬤之前常頭暈，就醫發現心臟出問題，醫師告知需換心臟才能徹底改善，但換心自費得高達100多萬元，還有一半失敗的風險。雖然環宇基金會副董事長林景德允諾幫忙籌募換心費用，但蘇阿嬤考慮費用這麼高、又有一半失敗風險，決定不做換心手術，婉拒環宇幫忙募集換心費用的好意。

蘇阿嬤表示，目前每月定期回診服藥，一次藥費都要1000多元，也是筆負擔，希望能多活一些日子陪伴曾孫女，「很擔心自己如先走了，留下小眉該怎麼辦？」

環宇文教基金會今天邀請50多位輔導的弱勢孩子及其家長參加愛心餐會，也感謝國際青年商會全國總會南區會長王國贊與46個分會，合力募集頒給孩子的5萬元獎學金。基金會也希望更多善心人士與團體加入環宇之友參與助學計畫，每月只要500元就能幫孩子吃飽、努力向上。