結合生產加工、露營體驗「小米學堂」在金峰鄉開幕

小米學堂外觀。（記者黃明堂攝）

2017-12-10 14:28

［記者黃明堂／台東報導］以原住民族傳統農糧小米為主題的「小米學堂」，今天在金峰鄉歷坵國小舊址揭幕，將成為未來小米整體產業的基地，結合文創，吸引遊客深入原鄉地區體驗部落文化生活。

台東縣政府表示，南迴小米產業計畫自104年執行至今，透過辦理青年返鄉就業、辦理共同品牌行銷、跨域產業媒合等計畫，帶動小米產業的多元化發展，並投入經費活絡舊歷坵國小，成立全台灣第一個具備有故事館、食議館、展售雜貨鋪、體驗館、加工生產區、露營區等多功能場館的小米學堂。

小米學堂將成為南迴小米整體產業的發展中心，串聯鄰近的原住民傳統作物農藥殘留篩檢站、有限責任台東縣原住民南迴小米生產合作社，形成小米產業推廣示範軸線。

今天由原民會主委夷將．拔路兒、台東縣長黃健庭、立法委員劉櫂豪、金峰鄉長宋賢一、達仁鄉長王光清、縣議員章正輝等人共同開幕。

黃健庭強調，南迴小米學堂是縣府振興南迴地區產業的第一步，未來農民可將小米經由快篩站檢驗合格後，送至小米學堂後方的加工生產區，即可進行脫殼脫粒等初級加工，再藉由「色澤選別機」的雜質率判讀，剔除石頭、米梗或蟲卵後，進行「台東縣南迴小米產地證明標章」貼標認定，確保台東南迴地區生產的小米，達到95%的無雜質程度。

夷將．拔路兒表示，原民會挹注3000萬元經費，全面輔導推動南迴整體小米產業發展，成果豐碩，目前南迴地區小米整體種植面積約200多公頃，創造近7000萬元的產值，佔全台小米生產量佔70%。