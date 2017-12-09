創意路跑成年禮 桃千名學生寒冷風雨中闖關9公里

千名高中職生一早參加「勇闖桃城，轉大人：創意路跑成年禮」，儘管今天創本島平地最低溫，但青春無敵，參加者仍以勇腳完成全程。（記者周敏鴻攝）

2017-12-09 15:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府青年事務局在中壢區青埔國中，舉辦「勇闖桃城，轉大人：創意路跑成年禮」活動，吸引25所高中職、1000名學生頂著寒冷風雨完成9公里路跑，證明自己已經能承擔責任並勇於接受挑戰。

今天清早7點半，1000位學生從青埔國中出發，他們繞經高鐵特區、桃園國際棒球場等地後，再返回青埔國中的終點站。儘管天公不作美、雨勢不斷，但學生們不畏風雨，都能在2小時內，完成需要攀過障礙物、穿越繩索陣等關卡的9公里路跑挑戰。

今年參加世界大學運動會贏得「跆拳道混雙品勢金牌」的選手蘇佳恩，擔任活動代言人，也陪著學生們完成種種挑戰，她說，學生們以完成路跑挑戰作為「轉大人」的成年禮，證明自己已經可以用成熟、堅持、耐心、合作與勇氣等態度獨當一面，非常具有紀念意義。

桃園市長鄭文燦帶領學生們宣讀成長誓言，並肯定學生們挑戰自我的勇氣，他說，希望別出心裁的成年禮，能鼓勵學生們勇於追求人生的夢想，展現「青春無敵」的優勢；桃園市政府已成立青年事務局、設置青創中心，希望協助青年朋友可以在桃園追夢、築夢，未來青年事務局會提出更多參與式預算，讓青年朋友提案，實質鼓勵青年朋友投入社會參與、志工服務來貢獻社會。