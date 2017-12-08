桃園跨年粉絲暴動！謝金燕重磅開場 潔西卡壓軸倒數

2017-12-08 10:47

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕日前外界盛傳桃園跨年將邀請到台灣電音女神謝金燕、南韓前少女時代成員潔西卡；對此，今主辦單位在桃園市政府召開記者會證實，桃園跨年將由謝金燕開場、潔西卡及動力火車雙壓軸演出！

據了解，潔西卡31日從南韓出發抵台後，會直奔演出現場彩排，演出結束因還有私人行程，會在台灣停留幾天，粉絲有望在台灣街頭捕獲女神。

桃園市府今天邀請跨年晚會主持人黃子佼及LULU宣布跨年卡司，2人一搭一唱展現主持默契，同時證實桃園跨年演唱會由2人擔綱主持，並由謝金燕開場、潔西卡及動力火車雙壓軸演出，卡司還包含周興哲、周湯豪、潘裕文、朱俐靜、安那、阿達+LULU等多位歌手。

今年跨年倒數也邀請到世大運教練林育信、金牌選手李智凱及鄭兆村共同登台，特別的是，今年桃園跨年煙火將由亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，在距會場91.36公尺（亞洲紀錄）的距離，於倒數60秒後象徵性做出擲標槍的動作，啟動3分鐘的桃園跨年煙火秀。

此外，桃園市民於31日下午4點到晚上10點，憑市民卡到現場服務台感應登錄條碼，就有機會抽中華航空及長榮航空歐洲線商務艙來回機票及日本線經濟艙來回機票各3組；同時，民眾在8日凌晨0時起至20日晚上11點59分，到2018桃園跨年網站活動頁面，寫下新年新希望，就有機會拿到「桃園跨年晚會VIP PASS」。

為便利民眾前往跨年晚會，主辦單位也規劃中壢線、桃園線及台茂線三線的付費接駁專車，活動詳情可上桃園市觀光導覽網或至「愛ㄑ桃」臉書粉絲專頁及飛躍桃園直達美好跨年晚會活動官網查詢。