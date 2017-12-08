高教生死戰 大學71項「退場」指標搶先曝光

高教生死保衛戰，教育部將強制公布包括全國157所大專校院的全校新生註冊率等71項指標，協助學生避開地雷學校。（記者林曉雲攝）

2017-12-08 08:20

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化風暴，行政院日前通過「私校轉型退場條例草案」，高教面臨生死保衛戰，最關鍵的指標是教育部將首次公布全國157所大專校院的「全校新生註冊率」，揭露學校的真實招生狀況，教育部強制各大學公布的71項辦學指標本報搶先曝光，其中新生註冊率不計入境外生，引發部分學校的質疑，擔憂不計入境外生將使註冊率跨不過6成安全門檻。

教育部表示，隨著高等教育普及化與市場化，大專校務及財務資訊是否透明、完整與客觀，受到愈來愈多人的重視，為使資訊公開透明，提供學生及家長更多選校參考資訊，並使學校負起辦學績效責任，教育部在104年委託建置「大專校院校務資訊公開平台」，作為社會大眾查詢大專校院辦學績效之統一系統平台。教育部雖公布部分資訊，但外界一直質疑，學生和家長最需要知道如何避開「地雷學校」的關鍵指標「全校新生註冊率」，教育部卻遲遲不肯公布。

現行僅公布教學、學務、財務3大類，教育部改為學生、教師、研究、校務及財務5大類，分兩階段公布，預計在12月27日公布第一階段25項指標，包括3項新生註冊率（各學系、各學制、全校性）及其他配合新生註冊率的22指標，包括新增17項的境外生人數、休退學人數、專任教師授課時數、承接產學計畫經費、學校助學自籌經費、可用資金、負債比例等等；第二階段預計在明年1月底公布46項指標，其中新增19項。

教育部強調，為提供考生及其家長選擇志願時參考，因此配合私校轉型退場條例的訂定，提前公布各校系（所）學生數、境外生數、休退學各因素、教師教學負擔、學校提供一年級學生住宿率及助學措施等，並提供淺顯易懂財務資訊，以利學生和家長瞭解學校規模與辦學成效。

而在學校財務狀況部分，考量現行財務公布資訊，不利民眾瞭解，因此增列3項簡單清楚的財務指標，包括學校可用資金和本年度現金增減情形、學雜費收入佔總收入比率及負債佔資產比，財務狀況不佳的學校將被全都露。 教育部目前已徵詢學校意見，正要求各校依既定時程確認回報相關數據，預計在月底公布首波指標。

高教生死保衛戰，教育部將強制公布包括全國157所大專校院的全校新生註冊率等71項指標，協助學生避開地雷學校。（記者林曉雲翻攝）

高教生死保衛戰，教育部將強制公布包括全國157所大專校院的全校新生註冊率等71項指標，協助學生避開地雷學校。（記者林曉雲翻攝）