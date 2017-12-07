中南部空污惡化 醫師怒吼政府空污防治重北輕南

2017-12-07 16:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中南部空污惡化，今年PM10南北差距拉大達3倍！台灣健康空氣行動聯盟與中南部醫師超過20人今天齊聚台中市府抗議中南部空污加重，要求台中市收回中火燃煤許可證加嚴核定，落實4年減煤4成，並呼籲蔡政府加重收取空污基金並重新分配，全力投入中南部空污防制，落實地方正義。

中彰雲嘉醫師今天身穿白袍，對中南部嚴重空污發出控訴，並以白袍和聽診器在廣場排出「哀」字，哀悼眾多因空污早逝的生命，不滿政府空污治理牛步化，未大刀闊斧斬向燃煤與工業污染，號召民眾響應本月17日台中、高雄反空污遊行

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，今年1至11月PM10平均值與去年相比，今年苗栗以北為36.4µg/m³改善約4.0%，苗栗以南52.8µg/m³，惡化8%，雲林至屏東56.9µg/m³，惡化11.6%，南北間的PM10差距達20µg/m³，呼籲政府治理空污不該再重北輕南，優先改善中南部空氣。

葉光芃強調，民進黨執政後，北部空氣愈好，中南部愈差，衛神部長陳時中、環保署長李應元在台北辦公無感，應南遷到中南部上班，空污修法縮短「一個天空二個台灣」的差距。

診所協會全聯會理事長、耳鼻喉科醫師曾梓展醫師也說，「無所不在的空污」是台灣必須面對的重大問題，近年呼吸道病人增加，奇怪病症也越多，WHO已確認PM2.5是肺腺癌和其他奇怪疾病的主因之一，呼籲政府盡速改善空氣，中火減少燃煤量的速度應加快，改以天然氣發電，讓中台灣再現藍天白雲。

有3個孩子的開業家醫科醫師夫妻檔魏嘉慶、賴怡均家住大肚山，帶著10個月大的小女兒反空污，直指大肚山霾害嚴重還有臭味，空污季時孩子打噴嚏、流鼻水，過敏性氣喘、鼻炎患者也增加；大台中診協理事長、小兒科醫師林釗尚也說，空污時呼吸道疾病多2成。

市府回應，目前已刪減中火24%生煤許可量，斷絕火力全開可能性，會落實生煤管制條例4年減4成目標，對於PM10、PM2.5空品監測，台中是逐年下降趨勢，PM10數值從103年52.1μg/m3，降至105年42.1微克。