波濤洶湧的「海軍之花」曝光 網友暈船了！

不但長相甜美，身材也非常好。（圖擷自臉書）

2017-12-07 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕大多數人對於海軍的想法都是海上的威武男兒，目前在高雄海軍左營軍區左支部戰士隊，擔任行政一兵的女兵黃靜昀，日前登上海軍內部刊物忠義報「亮眼之星」專欄，只見她身穿白色海軍制服，清秀娟麗的臉龐配著颯爽的自信，讓人不禁讚嘆稱她為「海軍之花」。

黃靜昀先前在臉書上新增身穿淨白海軍制服的照片，並寫下：「以中華民國海軍為榮」，每張照片雖然活潑可愛，卻又不失軍人應有的儀態。

據《蘋果》引述黃靜昀友人表示，入營前她看到有公司在徵模特兒，因此開啟了外拍model的道路，她個人臉書上許多外拍照都頗具大將之風，自信又美麗搭配波濤洶湧的好身材，海軍之花的頭銜當之無愧。

不少網友留言：「哪來這麼美的海軍！」「我們海軍的優質美女」、「想當海軍了......」、「募兵中心很想你去幫忙」、「可以當軍教片女主角了」。

海軍行政一兵女兵黃靜昀，因亮麗外型登上內部忠義報「亮眼之星」專欄。（圖擷自臉書）

可愛大方的姿態深受網友喜愛。（圖擷自臉書）

雖然穿著軍便服但黃靜昀仍給人一種鄰家女孩的氣質。（圖擷自臉書）

不但長相甜美，身材也非常好。（圖擷自臉書）

身為外拍模特兒，除了軍裝、泳裝外，帶有古典美的婚紗照也駕馭得非常好。（圖擷自臉書）