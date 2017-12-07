首辦醫療科技展 蔡英文：打造台灣醫療品牌

「2017台灣醫療科技展」7日在台北南港展覽館舉行，總統蔡英文應邀出席，並和生策中心董事長王金平、台北市長柯文哲等人主持剪綵儀式。（記者方賓照攝）

2017-12-07 12:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣首度舉辦「台灣醫療科技展」，現場冠蓋雲集，包含總統蔡英文、前行政院長張善政、台北市長柯文哲等蒞臨開幕儀式。蔡英文致詞時指出，正在推動的5+2產業創新計畫中，醫療科技就是生技醫療產業重要的一環，希望連結台灣臨床經驗，跟產業創新的能量，打造屬於台灣的醫療品牌，拓展台灣醫療科技前景和未來；在新南向工作當中，也把醫療合作列為重點項目，期待透過這次醫療科技展，為台灣開啟更多元的國際交流。

「台灣醫療科技展」由Taiwan Healthcare+國際入口平台、衛福部、台北市政府、農委會共同主辦，進入60家區域醫院、醫學中心、醫療體系，逾千個攤位，共超過上百個醫療團隊參展。

幕後推手之一，前立法院長、生策中心董事長王金平致詞時表示，當前產業面對嚴峻市場競爭，不僅要合作走向世界，更要讓世界願意走到台灣來，生策中心經過3年多的深入盤點台灣大健康醫療產業潛藏的特色跟能量，發現台灣有7項世界第一、10幾項亞洲第一的醫療團隊和許多尖端技術企業正在發展當中，讓國際能夠快速一覽台灣的醫療技術與研發新能量實力，開啟台灣創新經濟新局。

王金平指出，事實上，不論是醫療或是產業，大健康產業的核心就是回歸對生命的尊重，關懷從出生、兒童、青少年、中壯年到死亡，一生可能遇到的健康問題，還有照顧需求，以縱軸串連人的生命歷程，橫軸貫穿研發、產品、市場，也就是醫療端，藉由大健康產業藍圖，看到醫療跟產業兩端，彼此優勢的利基，還有合作互補的機會，將台灣醫療做產業發展的火車頭，集結整合跨領域，從IT電子產業、醫資通訊產業，生技製藥、創新醫材、精密機械、精準醫療和預防醫學到長期照顧等，通過醫療當作平台，成為台灣下一個經濟發展重心。

王也說，今天看到的大健康產業藍圖，其實是台灣經歷了近20年的累積，才有的成果，傑出的產業與醫療已經準備好，今天的台灣醫療科技展，就是第一次共同集結對外展現，未來這展覽的面貌將會是國際性的，讓世界都看到台灣醫療大健康最完整的入口管道。

蔡英文致詞時說，醫療一直是台灣的驕傲，擁有全球聞名的醫療技術，全世界最高的活體肝臟移植的存活率、人工生殖活產率等，都由台灣所締造。她也不忘稱讚坐在台下的柯文哲表示，我們的醫療團隊可以在15分鐘之內啟動體外循環系統（葉克膜），救援危急的病患，「我們的柯市長就是這一方面的專家」。

蔡表示，台灣可以提供最高品質的臨床醫療服務，也擁有最具競爭力的生醫、照護、農業跟ICT產業，發揮台灣優勢，建立一個完整的健康產業藍圖，讓國人可以從出生到臨終接受完整的照顧，同時讓世界上更多的人享受到台灣高水準醫療科技。

蔡強調，現在積極推動的5+2產業創新計畫中，醫療科技就是生技醫療產業重要的一環，希望連結台灣臨床經驗，跟產業創新的能量，打造屬於台灣的醫療品牌，拓展台灣醫療科技前景和未來。

談到今年台灣首度舉辦實體展會，蔡英文表示，看到現場非常多來自世界各地的業者和專業人士專程組團來參加，透過醫療，台灣能為世界所作出的貢獻能夠更多；新南向工作當中，也把醫療合作列為重要項目，台灣跟新南向國家擁有相類似的風土環境，透過公衛防疫跟臨床經驗的交流合作相信能共同推動亞洲醫療進步跟和發展，非常期待這次醫療科技展，能為台灣開啟更多元的國際交流，建立國際合作的網絡，政府跟產業會一起努力，讓台灣的醫療科技走進世界。