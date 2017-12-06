國3關西服務區便道改匝道案 高公局會勘

高公局會勘認為，國道3號關西服務區聯通省道台3線的便道（如圖），2端點的高低差約50公尺，坡度比起一般道路坡度陡上2倍。（記者黃美珠攝）

2017-12-06 17:13

〔記者黃美珠／關西報導〕改善大關西地區長年塞車的交通問題，高公局今天會同新竹縣政府等地方人士會勘國道三號關西服務區便道改為匝道的可能。初步雖認為便道兩端的高低差太大，以致道路坡度近乎一般道路坡度的2倍，且因位在山坡地又緊鄰國道主線，不但要做水保，還須做環境影響差異分析，但仍同意縣府一併納入可行性評估案著手評估。

關西鎮公所主任秘書吳祥光說，國道服務區便道改做匝道案是代表會所提，公所全力支持，且也框列配合的規劃費預算準備執行。事實上，從關西外環道夭折以後，公所一直都在努力看有沒有機會讓外環道死而復生。

這次的可行性評估，最重要的還是重評外環道新闢的可行性，公所為免重蹈覆轍，特別建請縣府，務必在執行時就要先廣納民意、且完成公益性和必要性的評估。

縣府工務處表示，他們獲得中央核定補助，將以600萬元的經費進行改善整個大關西交通瓶頸的可行性評估規劃。

因應鎮代會的陳情，在獲得高公局今天會勘且認同後，他們將在重提新闢外環道案之外，再新增評估關西服務區便道改為東側聯外匝道的議題。

不過工務處直言，高公局會勘後認為，關西服務區和省道台三線的兩端點間高低差達50公尺，換算下來坡度約有12度，這是一般公路坡度介在6到7度之間的2倍，有一定的技術問題需要克服。

另外這條便道緊鄰著國道主線且地處山坡地上，如果真的要拓寬改做匝道，有必要做環境影響的差異分析，且須做水保計畫。

鎮代會主席劉德樑則說，如能拓寬關西服務區西南側現有的公務便道，作為關西交流道東側聯外匝道，且限制僅供南來北往的自小客車行走，等於是直接打通國道三號和省道台三線之間，可望有效紓解塞車，期待可行性評估後能使整個構想更具體、周延。