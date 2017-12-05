「空污逼公民圍城」 逾百親子繞行台中市府大樓抗議

親子共學團的爸爸媽媽們推娃娃車、帶小孩繞市府抗議空污，呼籲民眾響應１２１７空污遊行。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-05 19:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污讓媽媽怒了！台中親子共學團的爸媽們今天推娃娃車、抱小孩到市府抗議空氣污染，並仿照民進黨前黨主席林義雄帶領核四公投苦行、繞立院，超過百名親子遶行市府大樓，號召民眾響應1217反空污中南部大遊行，拒絕中火減煤半吊子、要求紫爆就停上戶外課，爭取呼吸好空氣權利。

空污問題成為藍綠爭取選票的政治舞台，婆婆媽媽則高呼「我是台中市民、我只投好空氣一票！」拒絕藍綠口水，只要好空氣，強調「空污霧霾圍城，逼得公民只能圍城！」也上演行動劇指有毒霧霾讓耶誕老人送禮物都迷路.

共學團要求減煤救健康，台火力發電廠負擔全台20%電力供給，且中電北送，卻把中部人的健康輸光光，強調中火減煤要做好做滿，拒絕半吊子及灌水的減煤方案，政府必須強力監督；並指學校目前空品旗依環保署AQI空品指標，不即時、失去警示，要求學校參考即時空氣盒子即時空品監測，PM2.5紫爆就停上戶外課。

每到空污季只能要求老天爺幫忙刮風下雨吹散，政治人物的口水政見也無法相信，公民必須站出來爭取，更直指市長林佳龍今年219缺席空污遊行，呼籲1217遊行一起出來回應空污問題、聆聽訴求。

共學團媽媽薛安琪質問台中市積極進行公園改造工程，但帶孩子去公園做運動，卻是在吸PM2.5，毒害心肺、慢性自殺；媽媽杜雅婷則說，中南部空污嚴重，上週去玩都要帶空氣濾淨機，成為秋冬旅行必備品；住中科的媽媽葉詩盈也說，孩子因空污鼻塞，每晚呼吸困難，夫妻也聲音沙啞，皮膚過敏、易疲倦「在台中連呼吸基本需求都不受重視！」

市府回應社會對空汙的關切市府感同身受，林佳龍認同民間團體的訴求，鼓勵踴躍參與反空汙遊行；昨天境外空污來襲，也通知中火環保降載，凌晨1時至早上7時共降載1260百萬瓦。