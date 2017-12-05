明年2次月全食登場 錯過再等14年

明年1年之中有2次月全食，其中1月份的月全食從傍晚開始，到午夜前結束，堪稱五星級的精彩天象。（台北市立天文館提供）

2017-12-05 17:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2018年的天象精彩絕倫，台北市立天文館表示，以兩次月全食、火星15年來與地球距離最近的「大衝」以及多不勝數的流星雨最為特別；天文館耗時一年，將這些被古人視為不可洩漏的天機，精算後羅列於『2018天文年鑑』中供國人查閱。下載網址http://tamweb.tam.gov.tw/v3/TW/go.asp。

天文館指出，明年首先登場是睽違7年之久的月全食，且明年1年內發生2次，分別在1月31日、7月28日。1月的月食自傍晚開始，午夜前結束，堪稱五星級的精彩天象，7月的月全食則發生在凌晨2點多，這兩次都能看見全食階段的血紅色月亮，台灣下回要在1年內看見2次月全食得等到2032年了！

7月27日的火星近日點衝，又稱為大衝，也是一生難得幾回的罕見天象，屆時火星行至自2003年8月至2035年9月間與地球距離最近的位置，紅色的火星將既大且亮（視直徑24.3角秒，亮度-2.8星等）。15年前火星大衝時曾吸引民眾徹夜排隊觀賞，而錯過這次，2035年之前將再也沒有這麼好的觀測機會。

此外，天文館表示，明年幾場大型流星雨更是令人目不暇給，8月13日的英仙座流星雨極大時每小時天頂數量達110顆，而且不受月光影響，觀賞條件極佳；12月的雙子座流星雨預估也有每小時上百顆。