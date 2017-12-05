五星級飯店大廚集合傳愛 教啟聰學生自製耶誕樹過節

2017-12-05 15:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕五星級飯店大廚走進校園傳愛！耶誕腳步近，台中市10家五星級飯店前進台中啟聰學校，請出主廚教弱勢生自製巧克力耶誕樹，也將義賣耶誕商品助中聰；校方指出，學校學生多有聽障或多重障礙，更約有3分之1來自經濟弱勢，根本沒機會上大飯店，活動讓學生有不同探索經驗。

台中市觀光旅館商業同業公會號召10家台中市五星級飯店前往中聰，帶了大小薑餅屋伴手禮致贈給中聰，各飯店五星級主廚更教學生製作巧克力耶誕樹，讓學校洋溢濃濃耶誕味，更讓學生開心提早過節。

公會理事長廖國宏指出，每年耶誕季，各大飯店均會推出感恩公益活動，考量與其分散力量，不如大家一起來做愛心，公會今年首度號召飯店會員攜手前進校園，盼集中火力助弱勢。

各飯店主廚以一對一方式，引導學童製作耶誕樹，學童在專業級的老師引導下，陸續完成香氣濃郁的成品，在主廚的協助下，耶誕樹裝進盒子綁上漂亮縀帶成小禮物送給製作的學生，收到自己製作的禮物，讓學生個個顯得極興奮。

除愛心互動活動外，各飯店也另推出耶誕小物在飯店內義賣，有杯子蛋糕、耶誕造型蛋糕、薑餅人、耶誕棒棒糖等，義賣5成營收全數捐贈給中聰。

台中啟聰學校校長林麗容指出，目前全校約有300餘名學生，除聽障外，也有不少是智能、自閉等多重障礙生，甚至3分之1以上的學生來自經濟弱勢家庭，學生其實平常難得能前進五星級大飯店，這次五星飯店走進校園，讓學生有不同的見識，是最好的學習與多元刺激。

共襄盛舉的飯店包括包括全國大飯店、長榮桂冠酒店（台中）、台中福華大飯店、裕元花園酒店、台中亞緻大飯店、清新溫泉飯店、台中日光溫泉度假酒店、台中日月千禧酒店、永豐棧酒店、台中港酒店等；廖國宏說，未來會持續再推動攜手愛心計畫，盼讓更多弱勢感受到社會的溫暖。