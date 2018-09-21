天天吃好料》嘉義一銀仙草 重出江湖成景點

業者四處找尋本產仙草，選出香氣、口感兼具的仙草。（記者王善嬿攝）

2018-09-21 09:13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市民生北路與中正路口賣了60年的張家「第一銀行仙草攤」，4年前歇業不賣，不少從小吃到大的民眾都十分懷念，去年在原擺攤地點旁、中正路525號店面，「一銀仙草」攤重出江湖，業者延續張家煮仙草的方法，保留攤位前現吃仙草的古早味特色，結合爆漿雞蛋糕、豆花等餐飲，不只老顧客上門，因攤位、店內裝潢復古味十足，也成為文青打卡、拍照的熱門景點。

中藥行業者蕭振輝跟嘉義大學生劉沅誠，在民生北路、中正路口創業賣雞蛋糕，認識每天仍到仙草攤舊址消磨時光的仙草伯，蕭、劉與仙草伯熟識後，發想延續仙草攤、將嘉義人的記憶留下，於是照著仙草伯所指導的方法，尋訪台灣各地，找到具有香氣又多膠質的本土產仙草調和，經約8小時熬煮，再使用樹薯粉、太白粉勾對，裝桶放涼6小時凝結成仙草凍。

蕭振輝說，早期仙草伯熬煮時並未使用量器，都是憑藉經驗，因此雖阿伯口述指導要怎麼煮，但他們仍花很多時間研究找出最好吃的比例，煮失敗而倒掉的就有近300桶仙草，直到煮出覺得不錯口感，再拿去給仙草伯品嘗，照他的意見調整、改良；仙草種類很多，有的具有香氣但煮很久都沒膠質，具膠質的又香氣不足，只好運用神農嘗百草的精神，找出適合的仙草跟調配比例。

由於都使用天然食材調製，仙草Q彈、柔軟，因應近年民眾注重少糖、養生，店家另外熬製黑糖水，依客人需求調整甜度，顧客還可選加芋泥、剉冰，除有清爽的仙草顆粒，還有綿滑的芋泥跟碎冰相伴，具多層次口感。

邱姓熟客說，這裡的仙草口感不錯，與以前「一銀仙草攤」的仙草味道差不多，路過想到就買一碗來喝；葉姓熟客說，仙草、黑糖水調和的比例適中，還能加剉冰，像今年暖冬，吃了不會太冷或太熱，另推薦限定版的咖哩口味雞蛋糕，甜鹹交錯、滋味獨特。

相關影音