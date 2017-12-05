合歡山地面結冰 果農要求中橫便道加開通行時段

2017-12-05 11:27

〔記者歐素美／台中報導〕冷鋒來襲，合歡山下起雨、冰霰及雪，造成台14甲線31K（武嶺）至33k（合歡山遊客中心）路段路面結冰，吸引民眾上山追雪，但目前正值梨山甜柿、蜜蘋果及雪梨產季，果農憂心路面結冰車輛易打滑，水果運送不便，盼中橫便道能加開班次供貨車通行，但公路總局遲未給予肯定的答覆；谷關工務段表示，因地方意見不一，才造成作業困難。

台14甲線31K（武嶺）至33k（合歡山遊客中心）路段，因路面結冰，公路總局實施交通管制，限加掛雪鏈的車輛才能通行。

和平區代表會副主席羅進玉表示，合歡山下雪的時候，都會區民眾非常高興有賞雪的機會，但梨山地區的居民就很擔憂，因為一年辛苦耕作的雪梨、甜柿及蜜蘋果等農產品，現在正是最大量產出的時候，而滿載水果的大貨車，行駛合歡山路段經常打滑，險象環生，梨山地區居民希望公路局谷關工務段，開放晚上6點德基到谷關管制站載貨貨車通行，否則只要北遶台北到中南部，當天現採的水果都要延遲上市，傷害了水果品質也降低了售價。

羅進玉表示，因農友採收水果後裝箱已是下午，當初地方曾邀9家貨運公司及里長代表等了解農友需求，希望中橫臨37便道德基到谷關管制站能加開晚上8點時段，供貨車通行，只出不進。

但10月份時，立委陳歐珀邀羅進玉與其他代表和公路總局協調，公路總局表示，冬季晚上8點太晚，要求提前至晚上6點，雙方達成共識，即自今年12月15日起至明年元月15日，德基到谷關管制站，除現有上午7點、中午12點及下午4點半3個時段開放通行外，增開下午6點時段，供載貨的貨車通行，只出不進。但公路總局至今遲未公布加開通行時間事宜，合歡山又下雪，讓農友焦心不已。

公路總局谷關工務段長吳銚堂表示，當初和立委協調結果是加開晚上6點通行時段，但和平區公所最近行文公路總局，要求增開的時段卻是晚上8點，因地方意見不一，加上陳歐珀立委方面尚未行文，才未及作業公告。