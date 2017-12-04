Google map再見！ Pokemon GO改用OpenStreetMap

Pokemon GO的遊戲地圖，從原先採用的Google map地圖資料變成 OpenStreetMap地圖資料。（翻攝自OpenStreetMap）

2017-12-04 15:33

〔記者吳柏緯／台北報導〕這幾天不少《Pokemon GO》的玩家發現遊戲地圖略為改變，甚至出現地圖缺漏的情況，懷疑是遊戲出現BUG。不過經網友抽絲剝繭後發現，遊戲營運商Niantic悄悄的將地圖資料由原本的Google map換成OpenStreetMap，才發生這樣的轉變。

日前國外玩家首先發現《Pokemon GO》的地圖變得不太一樣，經過資料蒐集與詢問遊戲營運商Niantic後，確認遊戲地圖從原先採用的Google地圖資料變成OpenStreetMap資料。

台灣OpenStreetMap社群參與者陳瑞霖分析，Niantic的決定可能與降低流量費用與市場布局有關。

陳瑞霖說明，雖然Niantic是從Google分出去的公司，但在商言商，使用有版權的Google map仍要負擔一筆數目不小的授權費用。而OpenStreetMap屬於開源式地圖，是集群眾之力共同協作畫地圖，同時這個地圖也開放讓任何人免費取用，因此對於營運商而言，成本支出下降不少。

此外，中國對於Google的嚴格管制也成為《Pokemon GO》無法進軍中國的原因之一。陳瑞霖認為，Niantic改用OpenStreetMap資料的另一個考量可能是，想扭轉現在的情況，並打開中國市場。

不過由於OpenStreetMap是群眾協力的地圖資料庫，因此仍然存有一些先天的限制。陳瑞霖表示，OpenStreetMap資料是靠民眾自主登錄與回報建置而成的，因此若是在人煙稀少或是上網人口較少的地方，地圖資料就會不足。

以台灣為例，OpenStreetMap跟Google map的地圖資料在台北、高雄、台中等人口密集、上網人口多的大城市而言，差異並不會太大，甚至一些鄰里間的巷弄、小路反而會記錄的更詳實；但是若是山區或東部地區，OpenStreetMap的資料量可能就會不及Google map。

除了《Pokemon GO》外，Niantic旗下另一款遊戲《Ingress》也同步更改地圖資料。陳瑞霖認為，地圖更改對於遊玩體驗一定會有影響，不過影響程度仍須觀察。