南投市建醮「里」當家 新興宮聲明「與廟無關」

南投市配天宮建醮活動即將到來，新興里將在新興宮前空地搭建醮壇。（記者謝介裕攝）

2017-12-04 10:12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市配天宮祈安三獻清醮大典，將在明年1月登場，依各里人數多寡，不但活動費（丁錢）收費不一，從200元至500元不等，南投市新興宮管理委員會更罕見地張貼「聲明公告」，強調，此次里內建醮係由新興里辦公處主辦，與新興宮毫無關係，形同打「預防針」的作法，也格外引人注目又耐人尋味﹗

由於甫落幕的竹山建醮活動，係由9大宮廟負責，且打破民俗慣例免收「丁錢」，反觀，南投市配天宮建醮活動，不但以「里」為承辦單位，且不分男女，以「口」作為收費標準，並依各里人數多寡，每口收取200元至500元不等的活動費（丁錢），與竹山建醮活動相較，南投市民負擔顯得太過沉重，以致繳交的意願不高。

南投市千秋里長陳建昌、三和里長賴元周等人表示，建醮是1種廟會活動，里民若不願繳交活動費，也不會予以強求，畢竟這不具法律強制力，但因醮壇建造費用相當高，多半須300萬元左右，也只能再三拜託里民「有錢出錢、有力出力」共襄盛舉。

新興宮管理委員會主委于秀英議員說，新興里辦公室向家戶收取活動費時，便有許多人來電探詢是否與廟方有關?加上醮壇也將設在廟前空地，萬一發生狀況，恐牽累廟方信譽，遂決定張貼「聲明公告」方式以正視聽，也讓社區民眾了解責任歸屬。

配天宮管理委員會表示，配天宮主祀天上聖母，創建於清嘉慶4年（西元1799年），迄今已有218年歷史，依媽祖旨意，平均每13年舉辦1次建醮活動，此次將在明年國曆1月7、8、9日登場，跳脫宮廟而以「里」為承辦單位，則是最大特色，盼藉此拉近鄰里之間互動，強化對社區的向心力與認同感。

南投市總共有34個里，此次建醮規模屬於地區性，涵蓋20個里，包括軍功、東山、永興、鳳鳴、福山、鳳山、營南、營北、內興、內新、光華、光榮、光明及光輝等14個里，則未參與建醮活動。