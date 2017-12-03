補給超豐富！陪跑員第100場馬拉松 選擇在「虎尾」

陪跑員黃志村（中）挑戰人生第一百場馬拉松，太太（左）與中華視障路跑協會理事長黃燦煌（右）反而變成「陪跑」。（記者詹士弘攝）

2017-12-03 13:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕中華視障路跑協會陪跑員黃志村今天挑戰人生的第100場馬拉松，距離第99場的2月有一段時間，黃志村打趣的表示，因為雲林有人情味，而且補給很棒，所以選擇在虎尾「達標」；中華視障路跑協會理事長黃燦煌感念陪跑員平時的鼓勵與無私奉獻，今天也號召約30名視障跑友、陪跑員共同參加。

「一開始參加路跑，純粹為了減重。」經營中藥材零售的黃志村表示，投入跑步運動15年，一開始只是為了減肥，跑步運動流汗後，脹氣明顯改善，既能減肥又有成就感，越跑越上癮；他5年前全力投入馬拉松，在跑步中看見有視障者與陪跑員，覺得很有意義，心中湧起念頭，如果可以，他也要參加。

「要當視障者的眼睛」黃志村表示，陪跑員要注意路況，注意供給，提供資訊給視障者知道，兩個人跑比較有伴，但比較累，但如果把視障者當朋友，把陪跑當成一種「使命」，在個人跑步之餘，還能幫助他們，就會想帶他們出來跑步。

中華視障路跑協會理事長黃燦煌表示，陪跑員黃志村這次要挑戰人生第100場馬拉松，他當然要大力支持，所以號召十多名視障跑友一同來共襄盛舉。

虎尾巾都馬拉松補給真的很豐富，全程設15處補給站，提供牛肉、鮮蝦、水餃、啤酒、米糕、蘿蔔糕、炒米粉等美食，甚至連「桶仔雞」都出籠，真的是吃免驚。