細緻登場！ 十三行《人面陶罐》「微整形」復出

運用最新技術與材料，歷經一個月細心修復，十三行博物館鎮館之寶的人面陶罐將復出。（十三行博物館提供）

2017-12-03 11:58

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市十三行博物館鎮館之寶《人面陶罐》日前進行「微整形」，請來法國羅浮宮著名的文物修復師親自來台，與中央研究院共同操刀，將陶罐脆片重新拆解、拼湊、填補，並將落漆的顏色塗補修護，歷經1個月的工作期，《人面陶罐》將在12月5日亮麗復出！

十三行博物館館長陳春蘭表示，距今1800到500年的十三行遺址中，《人面陶罐》是最完整的出土文物，也是全球唯一擁有人臉的史前陶罐，陶罐上人面的微凸眉毛、細長雙眼、高挺鼻梁和微張的嘴角，搭配雙耳，維妙維肖的表情，在在展現十三行人精湛的製陶技術與創造力，《人面陶罐》因此在2006年依據文化資產保存法指定為國家重要古物。

陳春蘭說，今年博物館例行檢視時，發現早期修護所用黏著劑及石膏填補材有劣化現象，因此與中央研究院合作，邀請法國羅浮宮的著名文物修復師尼索勒（STÉPHANIE NISOLE）來台修復，將陶罐碎片重新拆解、拼湊、填補，並花費數天調製出與陶罐相似的顏色，塗上後淡化原本的修補痕跡，臉上的拼接紋路也變得更細緻，這也是《人面陶罐》展出14年以來首次「微整形」。

十三行人面陶罐重新修復前，早期修護所用黏著劑及石膏填補材已有劣化現象。（十三博物館提供）