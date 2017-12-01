台大校長遴選談理念 陳銘憲：台大是台灣的國際品牌

2017-12-01 20:42

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長候選人治校理念發表會今晚進行最後一場，電機資訊學院院長陳銘憲是最後一位發表理念的候選人。主持人劉緒宗教授在介紹陳銘憲時，稱讚陳銘憲很有勇氣出來參選台大校長。陳銘憲表示，台大是台灣的國際品牌，五院院長一半是台大人、台大人在產業界的總體營收貢獻占3分之1、學術界有41位校長是台大校友、275中研院院士中有136人是台大人，只有立委一職台大人只占2成多。

陳銘憲介紹他自己時表示，他的人生理念是「做一個務實的理想主義者」，在擔任資策會執行長時，曾大幅增加創新前瞻研究經費，開拓中東和越南等國際業務，是學界借調資策會首長先例，也曾擔任IBM研究員9年，返國後再回母校台大任教。

陳銘憲認為，台大在追求學術卓越時，應鼓勵碩士生繼續投入研究，提供獎學金以利國外招生，並建立企業研發同仁進修的管道，在重視研發創新環境中，攻讀博士學位的人自然會增加。他也主張，增加博士生出國經費。

台大之前爆發論文造假學倫醜聞，陳銘憲認為，如果他上任台大校長，一定會加強台大人應具有認真誠實、實事求是的學者本質，且擴大台大的社會貢獻，重視產學合作與實務研究，並會積極募款，他並舉出募款實績，在擔任院長時，募了8個學術講座教授，也會善用永續基金協助各學院的經費需求。治校理念說明仍在進行之中。