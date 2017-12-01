快撐不下去！這家客運將不賣敬老票、不排除收攤

日統客運在網站公告，自明年1月2日起，4條國道路線停賣長者優惠票種。（資料照，記者詹士弘攝）

2017-12-01 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕雲林高鐵站營運後，日統客運部分路線載客量大減5到7成。現在傳出，因中央遲未依法編列預算補貼差額，日統昨在網站公告，自明年1月2日起，4條國道路線停賣長者優惠票種，身障愛心票及孩童票優惠則會持續。業者表示，若環境市場沒有好轉，明年路線合約陸續到期後，不排除將不再投資，準備收攤。

主要經營雲林路線的日統客運年初曾表示，高鐵雲林站營運後，搭日統的旅客大量流失，板橋站載客量影響最大，平均減少5成，最嚴重時只剩正常3成；三重站載客量也少了3成。

日統客運表示，因國道客運優惠票價未受政府補貼，長期自行吸收，造成嚴重虧損，因此明年1月2日起，4條國道路線停賣年長者優惠票種。

《聯合報》報導，國內大眾運輸工具依老人福利法，提供65歲以上老人半價優待票，依發展大眾運輸條例，依法律規定予以優待者，其差額所造成之短收，由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼。

客運副總經理林澤民說，高鐵通車前，日統還可勉強吸收優惠票差額，但全票乘客多去搭高鐵，半價的老人比例增加，導至營運困難，9條路線整併成4條，去年靠處分資產度過難關，今年將出現赤字。

日統客運表示，目前平均有3成乘客買半票，部分路線、時段高達5成，一年短收3000萬元的差額。若環境市場還是不好，路線合約明年陸續到期後，可能也將不再投資，準備收攤。