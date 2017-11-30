校長候選人吳誠文：台大不該淪落到只想招收好學生

2017-11-30 20:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學前副校長吳誠文投入這次台灣大學校長遴選，今天傍晚對台大師生發表未來治校理念，強調將以學生學習為主，要讓畢業校友受社會尊敬讚揚，他更駁斥世界大學排名，也批台大不該一味只想招收好學生，將堅持自我理念辦好教學，排名、學生表現自然就會上升。

吳誠文認為，大學的核心價值是教育，未來治校將確定學生達到學習目標，並認為好大學只有一個指標，那就是讓校友受社會尊敬讚揚，同時希望，將來培育台大生，不爭國內資源，而是要幫助台灣社會在世界立足，但要淡化世界大學排名的牽制，謹守自我的教育理念，維護增進台大價值。

吳誠文雖是台大畢業，但多年來都在清大服務，並未擔任台大教職或行政職，不少台大師生也趁今晚發問，例如再提學術倫理爭議等；吳誠文回應，是功利主義侵襲了學倫，就如同排名要追論文數，學校就因此獎勵老師，他主張，未來擬取消論文獎金，避免為了利益與KPI等再造成學倫事件。

另，大學招生相關議題，過去有台大、清大兩種路線爭議，吳誠文因身分特殊，也無可避免被問。吳誠文痛斥，教改幾十年來都關注招生，卻不談教學，對於台大、清大為了大學招生而衝突，感到不以為然，兩邊都不支持，認為台大不該淪落跟他校做技術調整，只為招好學生，如同排名一般，只要把自己的教學做好，好學生自然就會來讀。