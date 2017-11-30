桃園軌道願景館展示潛盾機 讓民眾了解軌道工程

桃園軌道願景館動工，圖為完工後的示意圖，紅色圈圈為實體潛盾機。（交通局提供）

2017-11-30 16:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府將歷史建築「桃園車站舊倉庫」改建為「桃園軌道願景館」，今天舉行開工典禮，市長鄭文燦致詞時表示，未來願景館將展示「實體潛盾機」，以機場捷運經驗來看，桃園的軟硬石層非常穩定，未來，桃園在發展捷運系統時，某些路段必須地下化，會採用實體潛盾機降低工程難度，讓施工更精確，而實體潛盾機的展示，也可以讓民眾更了解軌道工程點滴。

鄭文燦說，「桃園軌道願景館」館區占地約400坪，主體建物約218坪，工程經費約6800萬元，文化部補助1179萬元，預計明年5月完工，配合桃園鐵路地下化及綠線捷運即將動工，呈現桃園軌道過去、現在及未來的面貌，達到「三心六線」的願景，成為帶動桃園發展的火車頭。

鄭文燦也解釋「三心」分別為桃園、中壢都會區及航空城特區等三大都心，「六線」則是機場捷運、綠線捷運、綠捷中壢延伸線、棕線捷運、三鶯線延伸八德段、綠捷大溪延伸線；目前前瞻計畫將綠線捷運、綠捷中壢延伸線、鐵路地下化納入，總計畫約2300億元。

鄭文燦說，日治時期桃園就有輕便軌道，早期桃園至大溪的大嵙崁輕便鐵道，由呂鷹揚與大溪仕紳簡姓家族集資成立「桃園輕便鐵道株式會社」，另桃園至新莊早期也有輕便軌道，軌道願景館將規劃運用復刻方式，以木雕的工法讓大家看見過去的桃園驛。

軌道願景館內除配置桃園軌道歷史展示空間，還設有實體小火車體驗區、軌道及模型展示空間、軌道技術展區，並搭配3D多媒體互動區，讓軌道迷了解桃園過去、現在軌道歷史及未來願景，館外廣場活動區還有實體潛盾機展示。