300隻狗被啃得剩一堆骨頭！ 基隆動保所懸賞10萬緝兇

基隆市七安產業道路發現大量動物屍骨，疑似是有300隻毛小孩遭人食用後所棄置。（圖由基隆市動物保護防疫所提供）

2017-11-30 16:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所今天指出，在基隆市七安產業道路發現大量動物屍骨，初步檢視是曾遭烹煮食用過的狗骨頭，令人怵目驚心，動保所人員正進行採證，並提供10萬元破案獎勵金緝兇。

動保所長陳瑞濱表示，上午9點多接獲餵養野狗的民眾通報，在七安產業道路發現100多個麵粉袋，裡頭有大量被切塊的動物骨頭，動保人員到場檢視，骨頭呈糜爛狀，無肌肉組織殘留，明顯曾經被烹煮食用過，再從牙齒資訊，辨認出為成年犬隻，數量約有300隻。

附近居民、餵養野狗的民眾向動保人員表示，由於地處偏遠，常遭人濫倒家庭垃圾、營建廢棄物，近來該地區的野狗也大量減少，懷疑有人故意放餌抓狗來吃，令人感到十分痛心。

陳瑞濱說，依動物保護法規定，宰殺食用犬、貓可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，將循線以麵粉袋追人，同時依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」提供10萬元做為破案獎金，請民眾踴躍舉報屠狗場，避免再有流浪犬隻受害。

基隆市七安產業道路發現大量動物屍骨，疑似是有300隻毛小孩遭人食用後所棄置。（圖由基隆市動物保護防疫所提供）

基隆市七安產業道路發現大量動物屍骨，疑似是有300隻毛小孩遭人食用後所棄置。（圖由基隆市動物保護防疫所提供）