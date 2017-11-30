陽明大學校長遴選爭議藍委爆高層施壓 教育部駁指控不實

2017-11-30 15:13

〔記者林曉雲／台北報導〕多名藍委今天中午開記者會批教育部受高層壓力要趕在明天讓陽明大學新選校長郭旭崧上任，教育部次長林騰蛟今天下午嚴正駁斥，針對新選校長郭旭崧的資格爭議是屬於陽明大學校長遴選委員會的職權，教育部是要求遴選委員會就郭旭崧資格及遴選程序等再作確認，遴委會正在審定中，這幾天將再開一次會，確認之後報教育部，將以最快的速度審認聘任。

陽明大學校長遴委會成員包括教育部3名代表，政次姚立德、成大校長蘇慧貞及交大校長張懋中，次長林騰蛟表示，3位教育部代表與遴選委員會其他委員一樣，在會中就相關事情進行審核，雖代表教育部出任遴委工作，仍是獨立自主參與遴選。而因為新選校長郭旭崧的資格有兩種說法，因此教育部請遴委會釐清和確認。

林騰蛟說明，依教育人員任用條例第10條規定，大學校長必備條件之一：曾任中研院院士、教授、100年再增訂「曾任相當教授之教學及研究工作」等，且具備學術研究機構主管資歷3年以上等，增訂目的主要是為了擴大延攬人才，使有相當於教授資歷的各界人士有機會擔任大學校長，配合大學多元自主、延攬產業界等各界人士出任大學校長。

林騰蛟表示，教育部在102年曾針對「相當教授之教學及研究資歷」作出函釋，對於不具有正教授資格，但擔任兼任講座教授等工作，任用條件為取得博士學位且曾從事教學或學術研究工作8年以上，得以認定相當於教授之工作。

林騰蛟指出，郭旭崧是以兼任講座教授的資歷參與遴選，依規定，資格認定是屬於遴選委員會的職責，近期內對於郭旭崧相當於教授的資格認定，有必要再請遴選委員會再次認定，11月24日請學校再次認定，遴選委員會正在認定中，近期再召開一次會議，至於陽明大學新任校長的任期，會在遴選委員會確認資格無異議之後，呈報教育部，教育部會再依法正式聘任。