張慶瑞選台大校長 擬推國立大學系統

2017-11-29 21:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學副校長張慶瑞參選台大下屆校長遴選，今晚公開說明未來治校理念的政見，他點出，人才是台大偉大的主因，而台大定位就是「台灣未來」，且在學術上，不只台灣，更要成為亞洲偉大學校，至於未來實際作為，則擬推國立大學系統、加強跨國研究中心等。

張慶瑞從高教人才培育談起，認為人才需要環境培養，而願景與理想才是成功因素，並直言，人才是讓台大偉大的主因，也談文史保存，強調台大定位，要有信心，並建立文史哲的東方標準，擺脫西方排名評鑑，成為台灣、乃至亞洲的偉大學校。

張慶瑞提到治校理念時說，「台灣的未來是台大的使命」，以培育大學生良好思辨能力，讓大學生分辨其他人的胡說八道，以2個願景、5個作法等，促成相關台大未來發展，如攬才留才育才、建立師生快樂校園等，更談到擬推動全國性的「國立大學系統」，讓6000名學生可以自由跨校選課，或是創建與加強跨國研究中心與產學合作等。

師生提問階段，台大退休教授黃光國再提學術倫理爭議、博士班人數下降等質疑。張慶瑞認為，學術倫理是教師基本知識，如何抓到嚴懲也該深入討論，至於碩博士人數下降則是全台問題，短期解決可透過跨國性學程，並提到鄰近國家發展，有龐大的大學潛在人口，如菲律賓大學就需進步培訓。

另外，台大日前爆發田徑場出租給中國娛樂公司辦演唱活動，卻侵害學生使用權，甚至引發流血事件，而當時的代理校長就是張慶瑞，學生要求他再次說明。張慶瑞認為，這個事件沒有責任歸屬問題，是過去20年既定規範要改，目前已檢討相關校園空間出租與使用原則，只要師生教學空間使用，就不可出租營利。