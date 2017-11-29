闢幽徑步道、親水平台… 新竹市南港賞鳥公園再造動工

新竹市南港賞鳥公園幽徑景觀再造工程動工，將讓賞鳥區再升級，成為賞鳥重要景點，並採低密度方式整理與改善。（記者洪美秀攝）

2017-11-29 18:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市17公里海岸線將再添新亮點！「南港賞鳥公園幽徑景觀再造工程」今天舉行動工典禮，著手闢建幽徑步道、親水平台、景觀屋頂，以不破壞棲地、不驚擾鳥類為前提，打造親近自然的生態教室，預計明年8月啟用，串聯美山安檢所、賞蟹步道和海山漁港，成為17公里海岸線最美的終點線。

新竹市長林智堅說，他上任後陸續投入兩億元經費進行海山漁港、風情海岸、香山濕地整建工程，讓海岸風情升級，而17公里海岸終點站「南港賞鳥區」，是由廢棄魚塭自然形成，生態資源豐富，是知名賞鳥景觀區，可觀賞至少31科、74種鳥類，珍貴稀有物種魚鷹、彩鷸都是常客，可說是賞鳥秘境。

市府將以「最低限度、低強度」方式來維持生態，規劃新設3座親水平台和景觀屋頂，民眾可從不同角度觀賞生態，並設置幽徑步道，從賞鳥區廣場沿伸到17公里海岸線終點地標「風車塔」，同時升級周邊的公共設施，拉近人與自然環境的距離，未來南港賞鳥公園將成為大小朋友親近自然的生態教室，同時連結17公里自行車道，成為自行車騎士「最美的終點線」。

城銷處說，這次工程也包括清理小花蔓澤蘭、銀合歡等綠癌植物，並改善廣場積水問題，提升排水效能，賞鳥區部分設施也會維護與翻修，預計明年8月完工，期許明年秋季賞鳥季來臨時啟用，提供市民賞鳥及親近水域生態的好去處。