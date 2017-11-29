駕車墜30米深谷32小時獲救 教授李家維急救後脫險！

清大教授李家維21日晚間墜落30公尺深的溪谷，歷經32小時才獲救，已從加護病房轉普通病房，在清大師生前往探視時，他也述說求生過程。（照片由清大提供）

2017-11-29 17:10

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學生命科學教授李家維1星期前在山中開車墜谷，獲救後因身體顱內出血、肺部挫傷及四處骨裂、肌肉酸痛和多處擦傷被送進加護病房，經救治後，已轉入普通病房，清大師生日昨前往探視，李家維感謝眾人的關心，並發表感謝信函。

清大教授李家維21日晚間墜落30公尺深的溪谷，歷經32小時才獲救，已從加護病房轉普通病房，在清大師生前往探視時，他也述說求生過程。（照片由清大提供）

李家維說：「這是我從來沒有受過的肢體上的傷害。但是心中滿懷感謝跟安慰，欣喜醫學科學的進步。在加護病房裡4天，已轉進普通病房了。我看得到身體快速復原，有足夠信心知道自己會重新站起來走路。非常感謝大家的關心」。

清華大學生命科學系教授李家維21日晚間墜落30公尺深的溪谷，歷經32小時才獲救，即使身體失溫及顱內出血和多處骨折，已從加護病房轉普通病房，在清大師生前往探視時，他也述說求生過程，清大師生也寫了祝福卡片。（照片由清大提供）（記者洪美秀攝）

清大教授李家維21日深夜在竹縣峨眉鄉竹41線道7.3公里處墜谷後，在山中歷經32小時後獲救，經加護病房搶救後，近日才緩緩述說這驚險的32小時，他向前去探病的清大師生說，墜谷後失去知覺，醒來發現自己浸在冰冷的溪水中，額頭及鼻腔都出血，後來看到已翻轉180度的全毀車子，才湧起恐懼。

清大教授李家維21日晚間墜落30公尺深的溪谷，歷經32小時才獲救。（照片由清大提供）

天亮後，他才發現身處溪谷中，但身體的疼痛讓他了解根本無法爬上陡坡。雖然喊了「救命」，卻無人理會，後來改喊：「我受傷了，在下面」，隱約聽到有機車聲，但仍然無人發現他。

清華大學教授李家維已從加護病房轉普通病房，在清大師生前往探視時，他也述說求生過程，清大師生也寫了祝福卡片。（照片由清大提供）（記者洪美秀攝）

為了存活，他得喝水、進食及禦寒，因此他喝了溪水，還在車上找到一罐「海底雞」罐頭，因為全身溼透，只能從車上找雨傘擋風雨，從墜谷到獲救的32小時，李家維都在顫抖中度過。

在清大師生前往探視時，他也述說求生過程，清大師生也寫了祝福卡片。（照片由清大提供）

又過了一夜，他終於聽到太太呼喚他的聲音，接著看到太太及大兒子朝他走來，即使身體劇烈疼痛且舌頭、口腔腫脹，他還幽默要家人幫他拍全景照，希望永遠記住此情此景。

加護病房期間 李家維：感謝竹市長林智堅探視

開車墜落30公尺深的溪谷，李家維獲救後被送進加護病房，他很感謝救護人員的協助，而在加護病房時，有位神秘訪客來探視他，就是新竹市長林智堅，他說，很感謝市長的關懷，他也邀請林智堅加入活體保育「蔡氏玉鳳蘭」行列。

已轉普通病房的李家維，這幾天陸續有師生來探望，更寫了祝福的卡片送他，讓他感受到清華大家庭的溫暖，他了解自己在墜谷受傷、失溫情況下後還能活下來是個奇蹟，未來會繼續努力生活，回報所有協助及救治他的人。