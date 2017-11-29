陽明大學校長恐開天窗 教育部：提醒啟動代理校長機制

陽明大學準校長郭旭崧交接卡關。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-11-29 12:15

〔記者林曉雲／台北報導〕陽明大學新校長人事令卡關，12月1日上任恐開天窗！陽明大學選出新校長郭旭崧，10月23日將新校長人事案送教育部核定，預計12月1日上任，但教育部迄今未核定，教育部人事處長陳焜元受訪表示，教育部在27日發文給陽明大學，要求依教育人員任用條例第10條，補充郭旭崧「曾有相當於教授的教學和學術研究」的相關工作資料，此案受到各界關注，教育部會以審慎態度審核，以作出正確的決定，12月1日在即，已提醒陽明大學啟動代理校長程序。

依教育人員任用條例第10條規定，大學校長資格為中央研究院院士、教授或曾任相當教授之教學、學術研究工作；以及曾任學校、政府機關（構）或其他公民營事業機構之主管職務合計3年以上。

據指出，郭旭崧曾任陽明大學副教授，後轉任疾管局研究員、疾管署署長，之後再擔任台北醫學大學兼任講座教授，教育部在102年曾作出相關解釋，放寬兼任講座教授、副教授或公立學術研究機構研究人員等等，都具備擔任大學校長的資格。

據悉，教育部內部意見分歧，有一派認為郭旭崧是北醫大的兼任講座教授，依102年解釋函令，應符合擔任大學校長的資格，當初放寬條件也是為了招攬人才擔任大學校長，另一派認為應更慎重地處理，因此仍要求陽明大學補件說明郭旭崧的教學和學術研究相關資料。