瑞芳區明燈路花台凸出易肇禍 立委協調拆除建反光牆

新北市瑞芳區明燈路3段道路狹窄，緊鄰鐵軌的花台凸出路面，多次肇事；立委黃國昌接獲陳情出面協調，由交通部金援花台拆除工程，日前完工，黃國昌國會辦公室助理28日下午會勘，聽取地方居民建議。（記者俞肇福攝）

2017-11-28 20:54

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區明燈路三段為單線雙向道，因為連接萬瑞快速道匝道，交通流量大，因鐵軌旁花台凸出轉彎路面，車輛稍有不慎就會出車禍，光去年1年發生3起；黃國昌接獲龍安里長柯瑞和陳情後，出面協調由台鐵金援360萬施工，花台拆除工程日前完工。

立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫與黃國昌瑞芳區主任吳碧珠今天下午4點會勘，追蹤工程有無瑕疵，並聽取地方建議；柯瑞和說，感謝立委黃國昌讓困擾地方問題得以解決，不過由於花台拆除後，新建反光牆邊角銳利，建議改作截角，降低危險。

賴嘉倫說，黃國昌接獲陳情，於去年5月18日質詢台鐵副局長鐘清達沒有結果，10月18日於院會質詢交通部長賀陳旦，10月20日現址會勘，希望新北市政府與台鐵分担，但新北市府表示年度預算用盡，需要等到隔年預算編列，最後由交通部長賀陳旦支持金援動工。

柯瑞和說，測速照相器設在萬瑞快速道下匝道處沒有用，駕駛車子經過民宅區都開很快，建議測速照相器應該移到民宅附近，讓駕駛不敢超速，確保里民安全。

賴嘉倫表示，反光牆邊角銳利問題，暫時先以反光防撞軟管警示，至於測速照相器遷移問題，30日的交通局會勘再一併檢討。