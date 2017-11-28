明日好天氣持續到週四 中部以南地區空氣品質不佳

明（28）日持續回溫，各地多雲到晴，如此天氣預計將持續到週四（30日），屆時東北季風將明顯增強，氣溫將下降。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-28 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日天氣與今（28）日類似，各地大多多雲到晴，只有東半部地區與北部山區會有局部短暫雨。各地維持回暖的好天氣，西半部、台東地區白天高溫可達30度左右，宜蘭、花蓮地區也有約28度的高溫。好天氣預計持續到週四（30日），屆時東北季風將明顯增強，台灣將再次降溫。此外，明日中部以南地區（含中部地區）空氣品質都在橘色提醒以上，請民眾特別注意。

根據《中央氣象局》預報，降雨方面，明日天氣將和今日類似，各地多雲到晴，僅有東半部、北部山區有局部短暫雨。《天氣風險公司》表示，週四東北季風又將增強，屆時北部、東部可能會有地形雨、短暫雨發生，迎風面的降雨時間也會比較長。

《中央氣象局》預報，溫度方面，明日西半部、台東地區白天高溫可達30度左右，宜蘭、花蓮地區也有28度。《天氣風險公司》表示，今、明兩天將會是未來近1至2週最溫暖的天氣，週四東北季風將明顯增強，全台再降溫。週四這波降溫預計持續到下週二（12月5日），屆時又會有新的一波冷高壓南下，溫度有機會比週四這波東北季風再降個2至4度。

此外，《中央氣象局》也提醒，雖明日白天西半部上看30度，但中南部日夜溫差偏大，各地低溫約21至23度，早出晚歸的朋友請適時增減衣物。

空氣品質方面，明日高屏地區為紅色警戒（對所有族群不健康），中部、雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒與臭氧。

明日持續回溫，西半部、台東地區白天高溫上看30度，宜蘭、花蓮地區高溫也有28度，但中南部日夜溫差仍大。（圖擷自中央氣象局）

明日全台各地紫外線為高量與中量級。（圖擷自中央氣象局）