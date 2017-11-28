文化大學新校長遴選 台科大特聘教授盧希鵬出線

2017-11-28 18:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學今天召開董事會圈選第8屆校長，董事長張鏡湖、其女兒張海燕質疑程序未領票，經在場其他9名董事投票，台灣科技大學特聘教授盧希鵬獲得8票當選新校長，董事會盼藉其電子商務專長帶來新風貌，預計明年2月上任。

文大董事會專任董事袁興夏會後轉述，今日董事會中，除了全體11位董事出席，也包含教育部與自聘的2名監察人，再加上1名法律顧問，以求會議順利進行，討論到第8屆校長遴選議題時，董事長張鏡湖提出異議，當場表達不滿，要求看先前校長候選人的評分票數，也質疑校長遴選委員的資格等，拒絕主持會議。

袁興夏說，經在場董事解釋後，仍未獲張鏡湖諒解，最後推派臨時主席，他被推選出來主持會議後，接受繼續校長遴選程序，因上月25日已經就4位候選人進行評分，由台科大盧希鵬與文大社科院院長趙建民2人評分最高，今天交由董事進行投票圈選，最後11張選票中，張鏡湖、張海燕2人不領票，其他董事領票投票後，盧希鵬獲得8票，趙建民0票，1張廢票，選舉結果由盧希鵬出線。

袁興夏說，盧希鵬專長是電子商務，希望他能夠為文化大學帶來整體教育方向的變革，讓學校能夠跟上時代潮流；目前選出後，將送交教育部進行核備，之後才能跟台科大借調，並預計在明年2月1日讓其上任。

但張鏡湖針對校長遴選程序，已向法院提告，對此，袁興夏表示，未來將看法院審理結果，若有需要，就會遵照辦理，但目前仍依照程序選出校長，好銜接校務，至於現任校長李天任則是在今年8月1日自行提出辭呈，因此才依程序辦理新校長遴選作業。