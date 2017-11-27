禽蛋芬普尼殘留量 今會議拍板放寬至10ppb

衛福部食藥署與農委會防檢局召開聯席會議，決議家禽蛋芬普尼殘留量由現行儀器極限值的5ppb（十億分之一濃度）放寬至10ppb。（圖由農委會提供）

2017-11-27 22:10

〔記者林惠琴／台北報導〕日前雞蛋檢出芬普尼，引發外界關注，衛福部食藥署「食品衛生安全與營養諮議會」與農委會防檢局「農藥技術諮議會」今日召開聯席會議，經過近4小時討論後，決議家禽蛋芬普尼殘留量由現行儀器極限值的5ppb（十億分之一濃度）放寬至10ppb。

食藥署今年9月22日接獲農委會農藥毒物試驗所提供的芬普尼於動物產品殘留容許量標準評估報告，並於10月3日送食品衛生安全與營養諮議會書面審查，再於今日會議中討論，最後拍板10ppb。

食藥署食品組長潘志寬解釋，該份報告指出，依國人每人每日平均取食量及60公斤成人評估，來自禽蛋的芬普尼，每人每日容許攝入量為2.47%，即使加上其他植物性產品，也僅為35.82%，符合立法院社福及衛環委員會要求總量管制基準在70%以下，加上不少家禽飼料為國外進口，在當地已殘留芬普尼，對於增訂雞、鴨、鵝等家禽蛋中芬普尼殘留容許量為10ppb達成共識。

刪除芬普尼在紅豆、包葉菜類、茄子、小黃瓜與芒果殘留容許量

同時，農委會已公告4.95%芬普尼水懸劑為禁用農藥，刪除可使用於紅豆、包葉菜類、茄子、小黃瓜與芒果，因此會中也提案刪除芬普尼在這5種品項的殘留容許量，最後委員同意通過。

另外，針對今年3月13日預告修正農藥殘留量標準草案，潘志寬強調，除了估算國人每人每日容許攝入量會大於70%的藥劑共88項先保留，以及考量小葉菜類在灰黴菌的防治上尚無迫切性且非重要害物，因此保留白克列在香椿等小葉菜類共12項的殘留容許量外，最後無疑義的253項，後續將進行公告。