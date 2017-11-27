中市幫中高齡者就業，訂雇主獎勵金鼓勵聘用「資深勞工」。（圖：勞工局提供）

2017-11-27 19:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市勞工局首創推出中高齡人力資源再運用僱用獎勵，已協助百人就業，甚至有64歲成功就業者，明年將再編450萬元續推，盼有更多中高齡順利進入職場就業。

台中市勞工局長黃荷婷指出，台中市中高齡勞動力人口為全國第4高，中高齡者是國家社會重要資源，台中市率先祭獎勵，盼助中高齡者重返職場。

台中市勞工局就業服務處長傅晶如指出，台中市目前中高齡勞動人口約有47萬6000餘人，目前就業中有46萬7000餘人，考量高齡化社會來臨，中高齡勞動需求增，去年起率先訂定「中高齡人力資源再運用僱用獎勵作業要點」。

傅晶如指出，企業單位進用45歲以上到65歲的中高齡勞工，如雇用勞工局推介中高齡求職者，持續雇用滿3個月，全時工作者，每月獎勵基本薪資2萬1千零9元，部分工時工作者，依工作時數每月獎勵最高1萬元，獎勵期間最長6個月。

勞工局統計，獎勵措施推出迄今已有近百家企業僱用超過百名中高齡者就業，且獎勵僱用期滿仍持續在職比率達70%以上。

傅晶如指出，辦法中規則獎勵的行業別包括電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、餐飲業等類別，目前成功推介的中高齡就業者以進入餐飲、批發業及機械設備業最多，其中甚至有多名64歲的中高齡者重返職場，顯示鼓勵確有效益。

黃荷婷指出，明年將持續編列450萬元辦理該項計畫，盼營造友善中高齡的就業環境，未來勞工局將開發更多適合中高齡者的工作機會，並持續鼓勵企業善用中高齡能力與價值，讓中高齡者的經驗優勢再度活躍於勞動市場。

傅晶如另指出，除有近百名中高齡者循獎勵辦法獲企業進用外，就服務另服務上千名中高齡順利就業，不少企業單位相對肯定中高齡者的經驗及工作穩定性，就算沒有獎勵補助，也願意進用，激勵不少中高齡者重返職場。