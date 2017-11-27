石門活魚節開跑 打卡抽1兩純金「黃金魚」

2017-11-27 14:16

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府12月1日至17日舉辦「石門活魚節」，規劃「遊石門水庫抽黃金魚」、「創新活魚料理票選」、「吃大魚送小魚」等活動，活動期間到石門水庫觀光消費，或上活動官網參加票選，就有機會獲得1兩純金打造的「黃金魚」、千元活魚料理抵用券、限量活魚造型紀念品等好禮。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評指出，12月1日至12月17日，到石門水庫周邊設有「紅色」立牌的店家和「綠色」立牌的景點，掃描QR-Code、上傳個人資料及與立牌的合照，就有機會獲得1兩純金打造的「黃金魚」。

楊勝評表示，市府與活魚業者合作開發創新活魚料理，今天起至12月10日止，只要到活動官網票選創新活魚料理，就有機會獲得千元活魚料理抵用券；市府也結合在地店家推出多項好康優惠，包含至活魚餐廳消費獲贈飲料、小菜，以優惠價體驗遊湖，福華渡假飯店打卡上傳FB可享住宿折扣、或2人以上憑活動手冊前往小人國主題樂園可獲贈Party氣球等優惠，詳情可上「桃園石門活魚節」網站查詢。

市長鄭文燦指出，石門觀光旅遊業發達，一年遊客超過150萬人次，交通部觀光局和市府合作推動「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，未來石門水庫將有2個入口，一是溪洲轉運中心，一是龍潭佳安文創街。

他表示，溪洲休閒農業區的申設，由農業局及大溪區公所輔導中；龍潭佳安文創街由觀旅局及文化局協助，活化原經濟部水利署北區水資源局宿舍群，期盼一方面增加觀光收入，一方面讓遊客有多元的觀光體驗，未來市府將朝「留客過夜」發展觀光，溪洲轉運站完成後，南苑公園將改善植栽及夜間照明成為夜間公園，佳安文創街也將推出夜間活動，讓遊客能多留一餐、多留一晚。