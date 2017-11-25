桃園石門活魚節12/1開跑 水庫旅遊抽1兩黃金魚

石門活魚節活動期間，到水庫旅遊有機會得到一兩黃金魚。（記者謝武雄攝）

2017-11-25 16:20

［記者謝武雄／桃園報導］配合2017石門活魚節，桃園市政府規劃「遊石門水庫抽黃金魚」、「創新活魚料理票選」、「吃大魚送小魚」等活動，民眾只要活動期間到石門水庫觀光消費，或是上活動官網參與票選，就有機會獲得1兩純金打造黃金魚、千元活魚料理抵用券、限量魚造型紀念品等好禮，相關資訊可上「桃園石門活魚節」官網查詢。

其中，遊石門水庫抽黃金魚，民眾只要於12月1日至12月17日到石門水庫周邊設有「紅色」立牌的店家和「綠色」立牌的景點，掃描QR-Code、上傳個人資料及與立牌的合照，就有機會獲得1兩純金打造的「黃金魚」。

其次是創新活魚料理票選，這是市府與活魚業者合作開發創新活魚料理，從27日起至12月10日止，民眾只要至活動官網票選創新活魚料理，就有機會獲得千元活魚料理抵用券；另12月1日至12月17日期間，只要到特約店家吃活魚料理或搭乘遊艇消費滿千元，就可獲得限量活魚造型頭巾帽，數量有限，送完為止。

市府也結合在地店家推出多項好康優惠，包含至活魚餐廳消費獲贈飲料、小菜，以優惠價體驗遊湖，福華渡假飯店打卡上傳FB可享住宿折扣、或2人以上憑活動手冊前往小人國主題樂園可獲贈Party氣球等優惠。