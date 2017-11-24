每天耕地4小時 金手獎農校生立志要當快樂農夫

2017-11-24 17:22

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮高農高三生石德鈞，每天彎腰耕地4小時，因嚴格要求畦地的深、寬及長度，代表學校遠赴台南參加「全國高級中等學校農科學校技藝競賽」後，順利榮獲農場經營科「金手獎」，拿到「國立科大入場券」，強調「靠天吃飯的農夫，沒有悲傷權利，立志要當一名快樂農夫！」

以國立屏東科技大學為第一志願的石德鈞，自小跟著父母從事農務，高中選讀農校後，對農事研究更加專研，即便農業逐漸工業化，他仍願意腳踩土地，親自彎腰下田，一天若不與泥土為伍4小時以上，就堅持絕不休息。

作畦技術有目共睹的石德鈞，為了參加今年全國農校技藝競賽，每天都在練習手感，堅持畦地的深、寬及長度一定要符合耕作標準，一絲一毫均馬虎不得，又因台南比賽場地土質鬆軟，與花蓮黏硬土質相異，還特地申請前往屏東佳冬高農「移地訓練」。

石德鈞說，移地訓練首日，因不習慣當地土質鬆軟，堆砌出來的畦非常慘烈，不僅立不起來，還會持續崩落，就像回到頭次作畦的生疏，手感蕩然無存，後來經不斷練習加上同儕鼓勵，才逐漸從土堆中找回昔日手感。

他說，在「農經職種」賽事規定下，必須限時作出寬度150公分內、長120公分的畦，因選手緊鄰、空間有限，除要提防鄰田不小心翻進的飛土，還要閃避不時戳過來的「鋤頭」，難度比練習時還高。

得知榮獲金手獎的石德鈞喜極而泣，他以當一名快樂農夫為志向，更立定選讀屏東科大，期許未來返鄉協助家族農事轉型，朝休閒觀光農業發展，力推農產業六級化，並鼓勵更多青年投入農務，讓台灣農業能夠再次閃耀國際。

花蓮高農今年在農科學生技藝競賽中，除有石德鈞獲得農場經營科金手獎外，陳沛融也獲食品檢驗分析職種優勝第10名、鄭詠心獲食品加工職種優勝第11名、李昱達則榮獲園藝職種優勝第13名等殊榮。