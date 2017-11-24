百年宗教民俗盛況再現 樂成宮將辦「獅王會十甲」

樂成宮將於12月2日舉辦「百年媽祖樂成宮、明星、獅王會十甲」的舞獅活動，重現昔日宗教民俗盛況。（記者張瑞楨攝）

2017-11-24 17:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕素有旱溪媽祖美譽的台中市東區樂成宮，將於12月2日上午9時，舉辦「百年媽祖樂成宮、明星、獅王會十甲」的舞獅活動，這場活動源於台灣早年治安不靖、械鬥頻繁，樂成宮周圍舊稱十甲與旱溪地帶，習武風氣十分熱烈，舞獅就成為最佳的娛樂與競技活動，獅陣還會隨著媽祖婆遶境台中十八庄，希望這場舞獅活動，能重現昔日宗教民俗盛況。

東區樂成宮已是第2年舉辦舞獅的民俗活動，十甲里里長林昑照指出，早期在旱溪、十甲地區，祭祀媽祖的樂成宮，是當地信仰中心，再加上居民素有習武風氣，當地武館獅陣也跟著林立，還會隨著旱溪媽祖婆遶境台中十八庄，風光無限，卻因時代變遷而逐漸凋零，當地僅剩集和堂玉麟金獅陣，這個獅陣會在每年農曆3月23日媽祖生時，出陣陪伴媽祖遶境，獅陣挨家挨戶進入民宅穿梭，以求鎮宅保平安，至今已有百年歷史。

他指出，樂成宮周邊8里，早年因農業交通不便，又有旱溪阻隔，在渡河不便之下，十甲庄（今十甲里等地區）在鄉親倡議下，由樂成宮請媽祖分靈長年駐駕於此，再由庄民擲杯選出值年爐主，再由爐主供奉1年，以續香火，每年農曆10月15日（今年為國曆12月2日），庄頭中央會設立紅壇，搭設帳棚，設案供奉三官大帝、媽祖婆、土地公等3尊，供庄民朝拜並做戲慶賀，並於當天再次擲杯選出值年爐主，此項活動迄今亦有百年歷史。

樂成宮今年12月2日（農曆10月15日）擲杯選出值年爐主時，一併舉辦舞獅活動，並成立「獅王會」推廣舞獅藝術，重現昔日宗教民俗盛況，也歡迎民眾一同來逗熱鬧。