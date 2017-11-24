延攬旅外醫師返鄉服務 5年僅12人回游

2017-11-24 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部2012年開辦「延攬旅外專科醫師返鄉服務計畫」，但5年來只12人「回游」，衛福部為挽留醫師，敲定計畫再延10年，有自美返台的婦產科醫師指出，美國醫師薪水約為台灣醫師的10倍，靠鮭魚返鄉要美國年輕醫師回來，「說實話很難，多是老鮭魚」，建議衛福部了解實際困境，並增加系統化的單一窗口媒合機制。

《聯合報》報導，內、外、婦、兒、急五大科工作負荷重、醫療糾紛多，為因應「五大皆空」問題，衛福部提出「延攬旅外專科醫師返鄉服務計畫」，鼓勵內、外、婦、兒、急五大科的旅外醫師返台，條件是需領有我國醫師證書，並具美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國、法國或德國之專科醫師資格，但5年來只12人「回游」，如今計畫期限將至，衛福部也敲定計畫再延10年。

據統計，12名返台的家醫科、內科、婦產科及放射診斷科醫師，分別是在南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣服務。不過，衛福部醫事司科長賴貞蘭也坦言，單純靠鮭魚返鄉計畫貼補偏鄉醫師人力是不夠的，因此，去年起也重招五大科公費醫學生，並請19家醫學中心支援醫療資源不足區，才有實質挹注效果。

自美返台的婦產科醫師余文山指出，他長期旅居美國，讀華人報曾看到新聞，澎湖只剩2名婦產科醫師，讓他十分驚訝，「重要的五大科怎麼會空呢？」後來透過在台的同學介紹、媒合，但等衛福部「採認」資格就等了1.5個月，差點等得不耐煩而放棄。

余文山說，他到台東醫院時發現問題很嚴重，只有他是全職婦產科醫師，其他都是兼職，他除了看門診、值夜班，還要和台東三院婦產科醫師輪班，協助性侵受害者檢查，另外還到台東監獄替女受刑人看婦科疾病、加入偏鄉子宮頸抹片篩檢巡迴醫療等。但政府提供他的服務年限只有2年，最近才被通知可再延1年，只是台東醫院遲未找到新的全職婦產科醫師，「我考慮再留下來，不然我走了就沒人了。」

余文山也指出，偏遠地區醫師人力缺乏仍未解，但「重賞之下必有勇夫。」對需養家活口的醫師來說，拉高醫師薪資或獎金才是務實做法。而像美國醫師薪水約為台灣醫師的10倍，靠鮭魚返鄉計畫要美國年輕醫師回來其實很難，他建議衛福部，可邀集12名返鄉醫師研商了解困境，並增加系統化的單一窗口媒合機制。