不退出長庚董事會？台塑集團：會虛心檢討執行面問題

2017-11-23 17:24

〔記者張慧雯／台北報導〕針對衛福部11月20日公佈長庚醫院專案調查的新聞稿及報告，台塑集團今（23）日發出聲明稿表示「深感意外，此案肇因於長庚醫院部份主管之人謀不臧問題，演變為全盤否定董事會運作機制，忽略董事們對長庚醫院發展之奉獻，進而抹煞長庚醫院逾40年的長期努力，對台灣醫療之卓越貢獻，似不公允。」

台塑集團表示，當初兩位創辦人對長庚醫院董事會成員的期許規劃分為三方面，包括家族成員董事傳承創辦人「取之於社會，用之於社會」理念，確保長庚醫院維持原始創設宗旨，善盡社會責任；其次，尊重醫療專業董事，藉此提升長庚醫院醫療水準及醫務發展；第三則是遴選社會賢達董事，借重豐富經驗、視野廣闊及掌握社會脈動的能力，強化長庚醫院營運管理。透過三方不同背景的專業與智慧，讓董事會規劃、決策更趨完備，也強化穩健制衡機制。

台塑集團也聲明，長庚醫院與台塑集團獨立運作，嚴守利益迴避原則，絕無任何圖利企業或利益輸送之情事。

台塑集團最後指出，目前並無任何法令規定禁止捐助公司主管兼任財團法人董事，若要修法亦應考量情理法。一般而言，成立財團法人非營利組織者均為有理想、有抱負、有能力，且希望為社會貢獻做點事的人，而財團法人董事會成員係為推動財團法人業務，發揮財團法人功能必需條件，若財團法人捐助人不能成為董事，相信成立財團法人之熱誠與動力將不再，更不利財團法人非營利組織籌措資金，影響財務穩定及永續發展。

台塑集團也表示，此次長庚醫院發生的各項缺失，確實需要虛心檢討，瞭解在執行上出了什麼問題，儘速調整改善，回歸以往創辦人尊重醫療專業、尊重制度的作法。