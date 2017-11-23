綠衣天使有愛 捐防踢被送暖

2017-11-23 12:35

〔記者何玉華／新北報導〕綠衣天使送愛，今天捐贈142件保暖防踢被跟268個背包，由社會局代收，將轉贈給安置中的弱勢兒少；社會局長張錦麗表示，新北市有4個寄養單位、5個機構，每年約安置600名少年，保暖防踢被將給較小的兒少，較大的少年有背包，讓他們不僅能健康安全的成長，還能揹著背包去追求夢想。

財團法人台灣郵政協會暨中華郵政股份有限公司板橋郵局主動與社會局合作，希望能幫助安置中的弱勢兒少，贈送142件保暖防踢被跟268個背包，讓小娃兒們能溫暖過冬，也給活潑好動的大孩子們戶外活動便利置物的潮包，讓這些兒少感受社會的溫情。

板橋郵局局長郭純陽帶著綠衣天使將物資送到社會局，他說，過去郵差在送信時，會順便送便當給獨居長輩，並關懷慰問，現在郵局要擴大關懷弱勢兒少，希望這是個起點，將郵政關懷社區的觸角伸展。

大同育幼院督導詹淑芳表示，為了增強孩子們的復原力，特別引進自行車長途騎乘「破風」、泳渡日月潭、攀岩、登玉山等戶外活動，協助孩子們透過自我挑戰鍛鍊面對困境的勇氣與毅力，這些外出活動都需要有背包，有了新的潮包，孩子們都會很開心。

台灣世界展望會台北家庭寄養服務中心主任朱玉欣表示，孩子睡覺時會踢被子、尿床甚至嘔吐，尤其在冬天裡，若是踢被或尿床，未及時處理，容易感冒，非常感謝這一份貼心禮物，社工會轉達孩子，將來到郵局時，要記得謝謝郵差叔叔和阿姨的禮物。＃