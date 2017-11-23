婦亂入婚宴白吃白喝 網友：患躁鬱症勿再苛責

2017-11-23 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕吳姓婦人日前亂入桃園某婚宴會館白吃白喝，被抓包後竟在現場怒飆髒話，引發外界議論，有李姓網友22日晚間在「暖暖窩／愛心物資交流站」臉書社團PO文說，這名婦人是她朋友的女兒，且患有躁鬱症，脫序言行傳遍全國，讓家屬十分難堪與難過，希望外界別再苛責影片中「曾經乖巧的女孩」。

有網友日前在臉書「爆料公社」爆料，一名婦人闖入別人婚宴會場試圖白吃白喝，被抓包時還大爆粗口，離開時也不忘將婚宴的氣球與喜餅帶走，離譜行徑讓人十分傻眼。

但22日晚間有李姓網友在「暖暖窩／愛心物資交流站」臉書社團PO文指稱，這名婦人患有躁鬱症，母親已60幾歲，但須在家照顧中風又失智、近70歲的丈夫，加上不會使用網路及電腦，因此先前並不知道女兒闖了禍，貽笑全國，直到認識這家人的網友去電告知，婦人母親才獲悉此事。

李姓網友說，婦人的母親邊落淚邊說，女兒日前剛從精神醫院出院不久，近日卻突然不就醫也不吃藥，且「亂駡、亂說、無法正常溝通」的症頭又起來了，在婦人闖入別人婚宴的事情傳開後，這名婦人的兒子也十分難堪、難過，無法面對同學及左鄰右舍。因此，希望外界能別再苛責影片中曾經乖巧的女孩，以及原諒、包容她，「再給她一次重新做人的機會」。

網友發文全文如下：



她不壞，她是我姐妹／喜宴，白吃白喝？

她不是真的想要「白吃白喝」或「鬧場」，她只是躁鬱症中。

影片中，秀麗的她，是我朋友的女兒。

我和她家認識，已二十幾年。

她的母親，已六十幾歲；必須廿四小時、寸步不能離地、獨自在家照顧她中風又失智、近七十歲的父親。

因為，她母親不會使用網路及電腦，因此，並不知女兒昨日闖了禍並貽笑全國！

今天，我打電話給未和女兒住在一起的母親。

她母親傷心落淚說，女兒才自精神醫院出院不久；

近日，女兒突然不就醫也不吃藥；

因此，「亂駡、亂說、無法正常溝通」的症頭，又起來了！

而且，女兒家中，還有一位目前就讀高中的兒子。媽媽的脫序言行，上了新聞、傳遍全國，如此，只是讓青春期的兒子，更加難堪、難過、無法面對同學及左鄰右舍！

很期盼大家能勿再苛責影片中、曾經乖巧的女孩。

單親媽媽的她，真的不是真想「白吃白喝」；

她只是一位沒人照顧的病人而已！

敬請大家能原諒、包容她！

希望未來，若她的病康復了，期待大家能夠再給她一次重新做人的機會！

