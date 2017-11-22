「聽我說．聽我播」 新住民性別廣播營開班

新住民第一次進電台錄音間，人人都相當興奮。（記者廖淑玲攝）

2017-11-22 17:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣外籍配偶人數超過1萬6000人，虎尾姊妹電台結合虎尾厝沙龍今天起一連2天開辦「聽我說．聽我播」新住民性別廣播營，培養新住民認識媒體，發揮自信與公民參與能量。

「期待從收音機裡面聽到自己的聲音嗎？想從廣播裡聽到什麼節目？如果有一天，我也拿起麥克風…」一群離鄉背井來到雲林生活的新住民，為融合文化的差異，讓台灣社會更加理解與尊重不同文化，提供大家尊重新住民母國文化與生活習慣，雲林縣紫色姊妹協會結合姊妹電台、虎尾厝沙龍等開辦新住民性別廣播營，帶大家認識廣播與電台、參觀台灣第一家女性主題為主的姊妹廣播電台、獨立書店虎尾厝沙龍。

主辦單位安排一系列課程，包括廣播採訪與新聞播音技巧、新聞採訪技巧、新聞裡的性別、播報咬字、聲音表情等，姊妹們也都是第一次進電台錄音間，學習錄製節目並彼此對話，希望透過廣播讓更多人知道他們在台心聲。

歷經5年籌備，出生雲林虎尾、作風自信前衛的王麗萍，致力於婦女權益創辦姊妹電台，被同業暱稱為「辣董」，成為亞洲第一家以女性主題的電台也和大家分享性別思考的全新觀點，如何做自己的媒體以及生活與性別的關係，讓大家受益良多。