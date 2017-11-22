首款布質悠遊卡 北港朝天宮推虎爺卡

2017-11-22 14:52

首次上稿 13:33

更新時間 14:52

〔記者黃建豪、陳燦坤／綜合報導〕建廟300多年的雲林縣北港朝天宮與悠遊卡公司合作，將推出虎爺相關文創品「虎爺悠遊卡」，不僅是悠遊卡首款布質的卡片，卡片套組也將含有一枚1元文創發財金， 預計在12月24日會於2017北港媽祖盃全國馬拉松活動會場中限量販售。

虎爺是台灣民間信仰中的神祇，傳聞中祂是王爺、媽祖等諸神的座騎，守護著城村與廟宇，不但會驅鬼鎮邪，也能咬錢納財，俗言「虎爺咬錢來」。每年農曆三月北港媽祖遶境活動中，更有「虎爺喫炮」的炸轎儀式，信徒們相信儀式中鞭炮炸得越旺，越能驅散壞運，迎來好運及財富，每年都有大批信眾湧入北港朝天宮一同參與盛會。

而2017北港媽祖盃全國馬拉松的活動會場中，將限量發售「虎爺悠遊卡」套組，每組售價499元，已擲筊請示媽祖及虎爺的同意，並舉辦過香爐儀式加持。傳聞將虎爺的發財金置於紅包袋或香火袋內，有開運生財之效，不方便到場的民眾，也可透過網路預購。

朝天宮與悠遊卡公司今天一同慶賀虎爺悠遊卡發行，上午廟前廣場戰鼓咚咚作響炒熱氣氛，朝天宮董事長蔡咏锝及悠遊卡董事長林向愷等人見證這一刻，同時出示剛出爐的虎爺悠遊卡，最受矚目的焦點莫過於虎爺轎衣公司的布料悠遊卡，悠遊卡公司預計在下個月24日，媽祖盃全國馬拉松會場發行1萬套。

蔡咏锝表示，相傳虎爺是媽祖遶境的先鋒官，所到之處鞭炮聲不斷，信眾深信虎爺「吃炮」愈多，愈能夠帶來好運，同時民間虎爺也有避邪與發財的象徵，希望透過科技與民俗結合，將虎爺文化傳遞到每個地方。

悠遊卡公司表示，這次發行的虎爺轎班衣卡片是悠遊卡首款布質的卡片，朝天宮虎爺將軍第一次公開加持的發財金也納入套組裡，這樣首發性的合作，希望將台灣民俗信仰、傳統習俗的意涵，以文化創意的方式互相結合，讓民眾悠遊在外，擁有科技的便利及媽祖、虎爺的庇佑。