衛武營光雕秀後天登場 前世今生故事震撼人心

衛武營國家藝術文化中心22日起，一連5天，推出「影音光雕的狂想」。（記者張忠義攝）

2017-11-20 19:49

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄衛武營國家藝術文化中心22日起，一連5天推出「影音光雕的狂想」光雕秀，並以衛武營外牆長228米、高36米建物，打造亞洲最大劇院外牆3D光雕秀，見證表演藝術與建築光雕全新結合。

11月22日至26日連續5日，每天晚上7點、8點、9點舉行「榕樹下的記憶」影音光雕演出，明天晚上8點預演綵排。

這次光雕秀為2017亞洲劇院最大外牆的影音光雕演出，衛武營藝術文化中心籌備處特別邀請2010年上海世博會主題秀「城市之窗」多媒體音樂劇的創作團隊──奇觀藝術規劃設計，匯集光雕、舞蹈、音樂、戲劇等原創藝術，以國際級製作，展現衛武營前世今生的故事。

衛武營這次展出大型戶外投影光雕與真人互動演出，相當震撼人心，也將配合推出「秋老虎音樂祭」，邀請多個國內、外知名樂團，包括金曲唱將吳昊恩、日本WASABI、韓國COREYAH等樂團，演出世界各地的新音樂，歡迎民眾共襄盛舉。

衛武營國家藝術文化中心的3D光雕秀，每晚7點、8點、9點將演出3場。（記者張忠義攝）

衛武營劇院3D光雕秀，將可見證表演藝術與建築光雕全新結合。（記者張忠義攝）

每段光雕演出章節，都是述說著這塊土地上的曾經，更能看到衛武營即將展開雙翅，帶領台灣飛向未來，走向世界，將為南台灣一次豐富難得的藝術饗宴。（記者張忠義攝）