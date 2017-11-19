高市週二起停水23小時 影響23區共12萬戶

台水公司七區處緊急搶修高雄攔河堰600mm排泥閥漏水。 （記者陳文嬋翻攝）

2017-11-19 07:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司七區處緊急搶修高雄攔河堰600mm排泥閥漏水，將於週二深夜10時至週三晚間9時停水，總計停水23小時，影響鳳山等23區共12萬戶用水，呼籲用戶儲水備用。

水公司第七區管理處為辦理高雄攔河堰導水管600mm排泥閥漏水搶修換新，將於21日（星期二）深夜10時至22日（星期三）晚間9時停水，總計停水23小時。

水公司表示，停水區域有11區，分別是梓官區、彌陀區、橋頭區、燕巢區（國道3號附近含角宿里、鳳雄里）、鳥松區（鳥松里、坔埔里、仁美里）、仁武區（含仁武工業區）、大社區 （含大社工業區）、楠梓區（含楠梓加工區）、左營區、鼓山區、鳳山區，總計停水戶數9萬戶。

水公司說，水壓降低區域有13區，包括鳥松區（鳥松國中一帶）、岡山區、阿蓮區、永安區、茄萣區、前金區、前鎮區、旗津區、三民區、鹽埕區、新興區、苓雅區、小港區（濟南里、青島里、二苓里、山東里、大坪里、松山里、高松里、山明里、坪頂里、孔宅里、合作里、廈莊里、桂林里、中厝里、松金里、港興里、三苓里、大苓里、正苓里、順苓里、六苓里、宏亮里、泰山里、店鎮里） ，總計水壓降低戶數約3萬戶。

水公司表示，請用戶提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全，若有問題可撥打免付費客服電話1910。

水公司指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察，若恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。